Navarra baja la previsión de caída de ingresos del -20,2 al -13,3% y fija un objetivo de déficit del 2,6

El departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra ha actualizado su previsión de caída de ingresos para este año situándola en un -13,3% sobre el presupuesto de 2020. En suma, tras los últimos datos de recaudación, la cifra de previsión de caída de ingresos alcanza los 538,6 millones de euros.

A su vez, esta actualización, trasladada por el Gobierno de Navarra al Ministerio de Hacienda, ha tenido como consecuencia el establecimiento de un nuevo objetivo de déficit para la Comunidad Foral, situado en el 2,6% frente al 2,3% revisable al alza acordado entre las dos administraciones el pasado mes de julio, ha informado el Ejecutivo.

Esta nueva cifra de objetivo de déficit para 2020 se ha negociado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España durante los últimos meses, y supone "un importante avance" frente a la previsión inicial del objetivo de déficit del 0%, "que el Gobierno foral había cumplido en sus presupuestos 2020", ha afirmado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

La nueva cifra de objetivo de déficit, en palabras de la consejera Saiz, "permitirá cerrar el ejercicio sin recortes ni bloqueo de partidas".

El pasado mes de mayo, y con los datos a esa fecha, el Gobierno de Navarra cifraba la caída en un 20,2% hasta alcanzar los 818 millones de euros. Desde entonces, ha explicado el Gobierno, el mejor comportamiento de la recaudación en variables como la positiva evolución de la campaña de la renta, retenciones de trabajo, así como IVA e impuestos especiales "han permitido alcanzar esta nueva cifra de previsión de caída de ingresos tributarios".

De igual modo, el Gobierno de Navarra ha enviado un mensaje de "prudencia", a pesar de la mejora en las previsiones de recaudación, dada la especial situación que, a todos los niveles, está provocando la pandemia de la COVID-19. La presidenta del Gobierno de Navarra ha considerado una "buena noticia" que la previsión de ingresos actualizada sea de una caída del 13,3% y no del 20,2%, "bastante menos de lo previsto". En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que el acuerdo alcanzado por ambas administraciones en julio del 2,3% era "un primer paso", ésta "es una negociación abierta", tras "el reajuste de la caída de ingresos". "Esto nos permite seguir trabajando sin hacer ningún tipo de bloqueo ni de recorte, tal y como es la voluntad de este Gobierno", ha dicho. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda ha comentado que "el buen comportamiento de la campaña de la renta, de las retenciones del trabajo y el mejor comportamiento en materia de IVA es lo que hace que hayamos revisado las previsiones".