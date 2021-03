Los transportistas navarros advierten de los efectos de los peajes en el sector y piden "diálogo"

Las asociaciones de transportistas de Navarra Tradisna y ANET han advertido de los efectos negativos que tendría en el sector la implantación de peajes para vehículos pesados en cinco vías de Navarra y han reclamado "iniciar un diálogo que conduzca a las mejores decisiones para Navarra y al no decaimiento del sector".

En una comisión parlamentaria, Alberto Latorre, de la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna), Ildefonso Gámez, también de Tradisna, e Ignacio Orradre, de la Asociación Navarra de Emp resarios de Transporte (ANET), han animado al Parlamento y al Gobierno a que trabajen "conjuntamente" con el sector para "fortalecer este sector tan esencial para la competitividad navarra".

Alberto Latorre ha afirmado que el sector de los transportistas "vertebra la producción, la industria y los servicios de Navarra, en consecuencia, motor económico de este territorio".

"El sector está formado por 12.000 familias que con su trabajo aportan un 4,5% al PIB de la Comunidad foral y nuestra aportación a las arcas forales es de más de 275 millones". "La pandemia ha afectado a nuestro sector, dado que ha reducido su actividad en ciertas áreas que no han recibido ninguna ayuda. Somos esenciales y hemos estado para todos con gran orgullo, pero no ha sido el mejor año", ha reconocido Alberto Latorre, lamentando que "no se nos ha incluido en los planes de recuperación ni de vacunación, pese a ser un sector esencial".

Ante esta situación, ha dicho que las asociaciones han visto con "sorpresa el anuncio de implantación de los peajes, a pagar solo por vehículos pesados, cuando la movilidad es un derecho fundamental para todos".

Por su parte, Ignacio Orradre ha criticado que 2020 ha sido un año de "imposibilidad de diálogo con el Gobierno, donde hemos sido los últimos en enterarnos de las decisiones directamente relacionadas con el sector". "No hemos tenido tiempo de adaptación o participación en las decisiones, como el cambio de tributación, el incremento de costes de las ITV o el anuncio de pajes sin ningún tipo de compensación para el sector. Sólo nos queda temblar por lo que nos pueda llegar a lo largo de este año", ha dicho.

Orradre ha señalado que los peajes "dejan los productos navarros en total desventaja frente a los de fuera", por lo que ha pedido a los partidos políticos que "recapaciten y busquen otras soluciones" alternativas a los peajes. Según ha afirmado, "en Guipuzkoa han desaparecido 148 empresas dedicadas al transporte desde la implantación de peajes". "No queremos que pase lo mismo en Navarra y vamos por el mismo camino. La implantación del peaje va a suponer un incremento del 20% del transporte en esas vías", ha afirmado.

Así, ha planteado, "para que la crisis no vaya a más", que los transportistas puedan llevar a cabo "un trabajo conjunto con el Gobierno y Parlamento por fortalecer este sector tan esencial para la competitividad navarra". "Queremos ser parte del desarrollo de la estrategia logística de Navarra", ha dicho Orradre, para plantear la necesidad de abordar esta estrategia desde el punto de vista de "la sostenibilidad, el relevo generacional y la digitalización", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Javier García, ha afirmado que "no es el mejor momento para poner en marcha un sistema de peajes que agrava la situación económica que tienen las empresas del sector del transporte". Así, ha pedido al Gobierno que "trabaje de manera conjunta en una solución que no pase por los peajes".

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha afirmado que "es verdad que la implantación de peajes no ha sido una decisión fácil, pero nace de un trabajo conjunto de la mayoría de este Parlamento en la que se pusieron encima de la mesa los criterios establecidos por la UE de que quien usa paga y quien contamina paga".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha dicho que "tenemos un problema con la situación de las carreteras y con su financiación, y tenemos unos compromisos medioambientales y uso retos de movilidad, y eso hace que tengamos que tomar decisiones con bastante urgencia". "Desde las instituciones tenemos que trabajar en dotar al Gobierno de recursos públicos", ha dicho, en referencia a la implantación de peajes.

Por último, el portavoz deMaiorga Ramírez, ha asegurado que "hay que hablar de financiación de carreteras" y ha reconocido que la puesta en marcha de las nuevas medidas debería haber sido "con tiempo para que el sector pudiera prepararse". No obstante, ha dicho que en Navarra ya existían "otros peajes", como el de la AP-15, de cuya situación ha responsabilizado al PP, o los peajes en la sombra.