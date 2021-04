Centenares de limpiadoras protestan en Pamplona contra el preacuerdo del convenio

Unas 300 personas han acudido a la asamblea de trabajadoras del sector de la limpieza planteada por ELA, LAB y Solidari, tras desconvocarse la huelga, que estaba registrada desde este martes, debido al preacuerdo alcanzado en el convenio provincial entre la patronal y CCOO y UGT.

Además las asistentes han participado en la manifestación que se ha realizado por las calles de Pamplona, que ha partido desde la plaza de la Cruz y ha concluido enfrente de la sede del Gobierno en el Palacio de Navarra.

"Solo con el conflicto somos capaces de conseguir buenas condiciones de trabajo, volveremos hacerlo las veces que haga falta", han insistido las empleadas de limpieza en un manifiesto.

Las trabajadoras de este sector han mostrado su disconformidad con la renovación del convenio hasta 2023 y las condiciones acordadas entre la patronal navarra Aspren y el Grupo ISN –que aglutina a cerca de mil personas en su plantilla–. A la reunión del lunes no acudió la otra asociación empresarial con representación en la mesa de negociación, Aspel.

"TRABAJADORAS SE SIENTEN TRAICIONADAS"



En la plaza de la Cruz, han colocado una pancarta entre dos árboles en la que han hecho su denuncia: Convenio de limpieza, preacuerdo firmado. CCOO y UGT nos han traicionado.

Y por el suelo podían leerse mensajes en octavillas preparadas para la huelga, que finalmente no se ha celebrado. Las limpiadoras somos esenciales; convenio digno ya; prohibido el paso, zona sin limpieza; trabajadoras de limpieza, esenciales o garbikuntza borrokan (trabajadoras de limpieza en huelga).

EL COMUNICADO



Las trabajadoras que han acudido a esta protesta han leído un comunicado en el que han denunciado que el preacuerdo "congela el sueldo en 2019, 2020 y parte de 2021"; que "no recupera los trieños de antigüedad"; que "no logra las bajas al 100%"; que "no incluye la antigüedad en la ampliación de jornadas" y que "aumenta la flexibilidad con la ampliación de las horas complementarias".

El preacuerdo de CCOO y UGT contempla un incremento salarial del 2,5% en 2021 a partir del 1 de abril; y un 1,75% tanto para 2022 como para 2023.

Javier Santesteba (ELA) e Imanol Salinas (LAB) también han intervenido en la manifestación.

Santesteban ha dicho que CCOO y UGT han alcanzado "un mal acuerdo con las patronales y cuando se tenía todo organizado para la huelga, con la maquinaria engrasada".

Este sindicalista ha recordado que las cinco centrales del sector tenían un acuerdo "para ir a una huelga potente donde se iba a remarcar la esencialidad de las trabajadoras de limpieza, que están siendo más fundamentales que nunca".

Por su parte, Salinas ha calificado el preacuerdo de "insuficiente", ya que "no se han conseguido para nada los objetivos que teníamos en la huelga los cinco sindicatos".

El acuerdo, ha añadido, "no se ha movido prácticamente nada de la primera oferta de la patronal, pocas décimas de salario se ha subido de lo que era, y por lo tanto CCOO y UGT han traicionado la huelga".

DENUNCIA DEL PAPEL DEL GOBIERNO DE NAVARRA



Con la manifestación, ha declarado, que querían "denunciar también el papel del Gobierno de Navarra, decretando los servicios mínimos completamente abusivos del 100 %", por lo que desactivan el derecho a la huelga.



LA REPRESENTACIÓN



Ambas centrales sindicales suponen el 47,48% de la representación en la mesa de negociación del convenio del sector de limpiezas. LAB, segunda fuerza con el 24,37%; y ELA, tercera con el 23,11%.

CCOO y UGT suman el 49,56%. CCOO, primer sindicato, con el 35,29% de los delegados y delegadas; y UGT, la cuarta con el 14,27%.