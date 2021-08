Irache aconseja asesorarse antes de apuntarse a formación para un empleo

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que ha recibido en lo que va de año más de 200 consultas relacionadas con academias o cursos de formación para un empleo, recomienda asesorarse antes de inscribirse.

Algunas personas preguntan sobre la conveniencia o no de inscribirse o qué cuestiones deberían tener en cuenta a la hora de contratar el curso, pero otras buscan ayuda cuando ya se han apuntado, han pagado o se han comprometido al pago, habitualmente miles de euros, y han descubierto que no era lo que se prometía o no se han cumplido sus expectativas.

En ocasiones se ha conseguido anular el contrato y el consumidor ha recuperado su dinero, pero, "lamentablemente, no siempre es así", señala Irache en un comunicado.

La publicidad de muchos de estos cursos los asocia a conseguir un empleo y muchos ciudadanos que se inscriben creen que, si lo hacen, el puesto de trabajo está garantizado, pero el contrato solo habla de un servicio de enseñanza, por lo que no se puede demostrar que hubo estafa.

Otras veces el problema está en la calidad del curso, según la asociación, que añade que no es extraño que verbalmente se dé a entender que es una formación presencial, de máxima calidad, con todas las garantías, con seguimiento y servicio de tutoría y que luego solo se trate de un material y el acceso a un campus online, a veces con clases grabadas y sin posibilidad de interacción.

En ocasiones garantizan prácticas en empresas, que finalmente no se ofrecen. En algún caso se ha conseguido descontar del precio total del curso lo que correspondería a esta parte y en otras los asociados han decidido reclamarlo por vía judicial.

Una cuestión a tener en cuenta es el carácter oficial o no de los títulos obtenidos. Al respecto Irache ha reclamado en algún caso que se demostrase esta homologación y, cuando la academia no ha podido hacerlo, se ha anulado el contrato y el consumidor ha recuperado lo pagado pero otras veces ha habido que ir a los tribunales.

Otro problema está en ocasiones en los requisitos para superar las asignaturas o el curso, lo que hace que el cliente cuando se entera de que tendrá que volver a pagar las asignaturas suspendidas, se sienta engañado.

Si el curso contratado no es lo esperado, se dispone de catorce días desde que se reciba el material para echarse atrás y si ya se ha superado este plazo, puede que la empresa de formación diga que no hay incumplimiento y se niegue a devolver el dinero. Si el consumidor decide simplemente no pagar los recibos de la financiación, puede que posteriormente la financiera se los reclame, quizá con intereses, advierte Irache.

En cualquier caso, la empresa tiene la obligación de informar sobre este derecho de desistimiento, siempre que se haya contratado fuera de la empresa.

Recientemente, un laudo ha obligado a una empresa a devolver los 980 euros que había pagado una alumna, que entendía que el contenido del máster sobre Dirección y Recursos Humanos, cuyo coste total era de 2.600 euros, no era el que se le prometió.

Cuatro meses después de comenzar la alumna quiso darse de baja al considerar que lo que se le había prometido no era acorde al temario del curso. El laudo entendió que, como al contratar no se le informó y ofreció toda la documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para ejercerlo era de un año y obligó a la empresa a cancelarlo y devolver lo que había pagado.

Lo habitual es que, cuando el cliente se dé cuenta de que el curso no cumple las expectativas, ya sea tarde para desistir y en esos casos, algunas empresas admiten la negociación para anular el contrato o rebajar el precio, pero generalmente no es así.

Para poder reclamar tiene que darse algún incumplimiento claro de las condiciones que constan en el contrato o incluso en la publicidad del curso, por lo que se aconseja pedir la información por escrito y, antes de firmar, asesorarse.