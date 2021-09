El recibo de la luz de agosto supera los 93 euros de media

La realidad para el consumidor doméstico español que tiene que pagar todos los meses el recibo de la luz es que en agosto de este 2021 va a abonar una factura de 93,10 euros de media, lo que supone pagar la electricidad más cara de la historia moderna para un hogar que tiene una potencia contratada de 4,4 kw –la misma en horario punta y valle– y un consumo eléctrico de 366 Kwh mensuales.

El ciudadano de a pie no entiende que la energía eléctrica sólo sea una cuarta parte del recibo, no entiende por qué el gas incide tanto y su precio se ha duplicado en un año, tampoco entiende por qué han entrado los grandes bancos a especular con los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera, y menos entiende que el Gobierno español diga que no puede hacer nada, incluso cuando una empresa vacía un pantano en el verano español y lo deja casi sin agua. Sólo entiende que, sin hacer nada extraordinario, paga mucho más por la luz que hace un año o dos, y más que un ciudadano europeo alemán, por ejemplo.

La organización de consumidores Facua ya ha puesto cifras al espectacular aumento del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista español este mes y ha denunciado que agosto ha finalizado con la factura eléctrica más cara de la historia, con 93,10 euros para el usuario medio, lo que supone un 46% más que el mismo mes del año pasado.

En agosto, según Facua, la factura de la luz se ha encarecido 29,33 euros respecto al mismo mes de 2020, mientras que el alza frente al mes pasado, cuando se situó en 85,34 euros, representa un incremento mensual del 9,1%.

Y todo esto, dando gracias a que el Ejecutivo español ha retocado coyunturalmente a la baja la presión fiscal sobre el recibo por la vía de rebajar el IVA al 10% para las facturas emitidas desde el 26 junio hasta final de año, porque sin esa medida la factura de agosto de un hogar medio español habría alcanzado los 102,41 euros.

En lo que va de año, el recibo del usuario medio acumula una subida interanual del 29,5%, con una media de 79,61 euros mensuales, impuestos incluidos.

En este contexto, en el que la demanda eléctrica en el Estado español ha crecido en el primer semestre el 4,4%, una cifra positiva pero no extraordinaria, el hecho de que los altos precios eléctricos se vayan a mantener en los próximos meses, según avisan Gobierno y empresas energéticas, no es el mejor caldo de cultivo para avanzar en la transición hacia una economía más electrificada. ¿Se puede imaginar el aumento de la demanda eléctrica, y de precios, con 3 millones de coches eléctricos circulando por España dentro de apenas ocho-nueve años?.

Y si el consumidor doméstico se queja de unos precios que no dejan de subir –el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) alcanzará hoy los 132,47 euros el megavatio hora (Mwh), un nuevo récord histórico –, qué decir del sector industrial.

La industria española gran consumidora de energía eléctrica como puede ser el caso de la siderúrgica recuerda que sus grandes competidores en Europa, las empresas de países como Alemania y Francia pagan la electricidad más barata que en la península ibérica.

Según AEGE, la asociación de las empresas industriales grandes consumidoras de energía, en los primeros ocho meses del presente año 2021 los precios eléctricos de Alemania y Francia han sido claramente inferiores a los del mercado español.

Además, para la industria electrointensiva española se estima un precio de la electricidad –input que supone entre el 20% y el 50% del gasto de dichas empresas– a fin de año en España de 96,82 euros-Mwh, una cifra que supone más del doble que el precio de Francia, que es de 41,62 euros por Mwh, y más de 34 euros el de Alemania, que es de 62 euros- Mwh.

