Los 12.000 navarros que cobran el SMI tendrán una subida de unos 15 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una subida "inmediata" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que no tendrá carácter retroactivo desde enero y supondrá un incremento de en torno a 15 euros al mes para los trabajadores con esa referencia en su convenio. Se trata de cerca de dos millones de trabajadores en el conjunto del Estado, unos 12.000 de ellos en Navarra y 40.000 en la CAV. Son en su mayoría empleadas de servicio doméstico, pero también personal de la hostelería.

Sánchez hizo este anuncio en una comparecencia con la que quiso marcar el inicio del curso político y que tuvo un marcado acento económico en un contexto marcado por el avance de la vacunación y la recuperación económica. El anuncio se produjo horas antes de que técnicos del Ministerio de Trabajo y de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunieran para iniciar las negociaciones sobre la subida del SMI.

La patronal, a través de su presidente, Antonio Garamendi, no tardó en mostrar su oposición al planteamiento. "¿A quién no le gusta que suban los salarios? Soy el primero que piensa en hacerlo, pero pensamos que no es el momento", señaló.

El SMI se encuentra ahora en 950 euros mensuales y el Gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura. El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa del diálogo social el informe de la comisión de expertos para el salario mínimo interprofesional (SMI), que recomienda una subida media de 15 euros para 2021, como punto de partida para negociar un alza que el Gobierno quiere acometer de manera inmediata.

"No estamos comprometidos con ninguna cifra en concreto, porque esto es un proceso de negociación y el lunes volvemos a la mesa para escuchar el retorno de los agentes sociales", declaró ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. No obstante, los agentes sociales han tomado la referencia de 15 euros como base. Una cifra escasa para sindicatos y abultada empresarios.

Desde los sindicatos, tanto CCOO como UGT han reclamado la necesidad de incrementar el SMI e incluso habían anunciado movilizaciones si el Gobierno no accedía. Por el contrario, la patronal se muestra contraria, argumentando que el SMI ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, algo inédito en la economía española, y además todavía hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis.

Las posiciones de partida no invitan al optimismo, pero Sánchez recordó a sindicatos y empresarios su papel "esencial" para garantizar la estabilidad y aplaudió que se hayan alcanzado once acuerdos para el país durante este periodo.

En este tiempo de recuperación, Sánchez también resaltó la importancia de "lo público" y de la unidad con la UE, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como de la colaboración con el sector privado.

En este sentido, Sánchez alabó el "éxito" de los créditos ICO, que "han salvados miles de empresas y millones de empleos", así como de las ayudas directas a empresas que se están ejecutando. También puso en valor el primer acuerdo de pensiones aprobado en Consejo de Ministros desde 2011, que conlleva el compromiso por ley de aplicar una revalorización de las mismas conforme IPC, para lo que pidió apoyo a los grupos políticos en el Congreso para sacarla adelante.

Durante su discurso, el presidente aseguró que España va recuperar los niveles de prepandemia en 2022, y avanzó que quedan en ERTE 274.000 trabajadores, frente a los más de 735.000 registrados a principios de septiembre de 2020. "Aún son muchos pero no son los que teníamos al principio de la pandemia", apuntó, tras recordar que el mercado laboral ya cuenta con un volumen de cotizantes superior a los que había antes de la crisis.