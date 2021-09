Comienza la negociación de la prórroga de los ERTE

La mesa de diálogo social da el pistoletazo de salida este jueves a la negociación de la sexta prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, fecha en la que expira el actual acuerdo. Patronal, sindicatos y Gobierno coinciden en su voluntad de ampliar este mecanismo, aunque la clave será en qué términos se prorroga.

El ministerio de Economía ya ha avanzado que es partidario de introducir nuevas variables para fomentar la creación de empleo. Pero sin duda una de las cuestiones clave en la que se va a centrar la negociación, y que puede provocar que la patronal no se sume al acuerdo, es la de mantener o no la prohibición de despedir a los trabajadores en un periodo de seis meses. Los sindicatos consideran este punto imprescindible, mientras que la CEOE aboga por una reforma de la clausula. La organización que dirige Antonio Garamendi recuerda que de los alrededor de 272.000 trabajadores que están acogidos a un ERTE en la actualidad en el Estado, 100.000 pertenecen a un sector que no tiene su actividad limitada, y dado que quizás no se reincorporen a su puesto, la patronal aboga por poder despedirlos.

Está en el aire si esta prórroga traerá cambios en las exenciones a las cotizaciones y en la definición de cuáles son los sectores ultraprotegidos. Dos puntos que se han ido adaptando en los distintos acuerdos.

Por su parte, los sindicatos siguen destacando la necesidad de que los trabajadores acogidos a un expediente de regulación de empleo accedan a la prestación sin periodo de carencia, que no compute en el desempleo hasta 2022 y que cobren el 70 % de la base reguladora.

Donde no parece haber discrepancias es en que los ERTE se ampliarían hasta el 31 de enero del próximo año. En la actualidad, 10.452 trabajadores siguen en ERTE en Euskadi y 2.038 en Nafarroa.