Saiz espera que las negociaciones sobre el Convenio Económico "cristalicen en las próximas semanas"

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha deseado que las conversaciones que está manteniendo con el Ministerio de Hacienda para la actualización del Convenio Económico "cristalicen en las próximas semanas".

En respuesta a una interpelación de Geroa Bai en el Parlamento foral, la consejera ha afirmado que "septiembre está siendo un mes de intenso trabajo, de intercambio de propuestas con el Ministerio competente". "El diálogo con el Ministerio de Hacienda y su titular, la ministra Montero, es constante. Esta semana he tenido ocasión de comentar con ella nuestras propuestas, propuestas que han de cristalizar en las próximas semanas, pero este segundo trimestre de 2021 es fundamental antes de encarar el nuevo ejercicio presupuestario", ha afirmado.

Elma Saiz ha trasladado que "haríamos bien en sacar de la arena política nuestro Convenio" y ha afirmado que "eso no significa falta de valentía y no significa que no vayamos a abordarlo como se merece y cuando sea necesario". "Vamos a defender con todas nuestra fuerzas los intereses de la comunidad en el Convenio Económico", ha dicho.

Además, ha señalado a Geroa Bai que no entiende "qué es lo que quiere decir cuando pide una nueva mirada y una relectura del Convenio, cuando es algo tan pormenorizado por la ley", y ha afirmado que "no se trata de resituar nada, sino de convenir o armonizar los nuevos impuestos aprobados por el Estado, como las tasas Google y Tobin".

La consejera ha afirmado que "tenemos capacidad normativa para crear nuestros propios impuestos, respetando la presión fiscal equivalente que reza el Convenio Económico y sin dejar pasar por alto la verdadera utilidad que deben tener los impuestos". "No podemos atiborrar a los contribuyentes a nuevos impuestos, sino buscar que sean justos y redistributivos, pero supongo que ahí su visión política es bien distinta a la mía. En el País Vasco tampoco es que se dediquen a crear impuestos en cada esquina, sino a buscar la eficacia de los mismos", ha subrayado.

En cuanto a los ajustes para que Navarra no asuma pagos relacionados con la deuda del Estado, Saiz ha señalado que "el Estado en términos netos no ha amortizado deuda, por lo que los pagos que se vienen haciendo en estos últimos años son de acuerdo a la última aportación acordada en año base en 2015, siendo Barkos presidenta, y corresponden únicamente al pago de los intereses, ya que en el principal de la deuda hay una compensación, por lo que el efecto es neutro".

La consejera ha defendido que "Navarra está haciendo sus deberes en tiempo y forma y desde el Ministerio ya tienen sobre la mesa nuestros posicionamientos en lo relativo a la actualización de las relaciones financieras, aportación y ajustes fiscales para el quinquenio 2020-2024, con un planteamiento de aportación de año base 2020 de la que hemos realizado una propuesta siguiendo la misma propuesta metodológica establecida a nivel técnico en 2015".

Además, Saiz ha afirmado que "no vamos a negociar con un altavoz porque sería un grave error, pero no tener un altavoz no significa que el trabajo no se esté haciendo de manera rigurosa e intensa". "El Convenio Económico sigue muy vivo y el Gobierno de Navarra seguirá defendiéndolo de manera rigurosa, firme, contundente, eso sí, desde la lealtad institucional con el Gobierno de España en el convencimiento de que es lo que Navarra necesita para seguir desarrollándose en las próximas décadas", ha afirmado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha señalado que "en el fortalecimiento del autogobierno económico de Navarra juega un papel primordial reforzar el Convenio Económico, porque en él radica la clave del éxito del autogobierno de Navarra y constituye la herramienta fundamental que posibilita el desarrollo de nuestras políticas públicas". "Hoy más que nunca su fortalecimiento y defensa son un objetivo esencial para construir el futuro que queremos para Navarra", ha dicho.

Asiáin ha apostado por releer el Amejoramiento y el Convenio "artículo a artículo, porque hablamos de fuero y hablamos del huevo". Además, ha asegurado que "no se trata de atiborrar de nuevos impuestos sino de adecuarlos a la nueva realidad social cambiante".

Por parte de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros ha afirmado que el fuero es "derecho, pacto, respeto y lealtad" y ha asegurado que "para hablar de fuero es necesario reconocer a la otra entidad superior respecto de la cual se reconocen mutuamente unos derechos". "Por lo tanto, somos españoles y somos navarros, y por esa doble condición tenemos fuero. Todo lo que se salga de esos extremos no es válido", ha sostenido. Sobre la actualización del Convenio, ha afirmado que "veremos si la presidenta es capaz de alcanzar un acuerdo justo para Navarra" y ha señalado que "inquieta mucho que los propios partidos del Gobierno estén interpelándose en esta materia".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha afirmado que "no queremos pagar ni un euro más de lo que nos corresponde, pero ni un euro menos, queremos pagar lo justo, y lo justo es exactamente el resultado de la negociación y el acuerdo realizado desde la lealtad entre las administraciones, que es la base y la esencia del Convenio, siempre teniendo presente la solidaridad con el resto de comunidades". Además, ha cuestionado que Geroa Bai "apremia a modificaciones" pero "tiempo tuvieron durante cuatro años" en la pasada legislatura. Tras ello, Unzu ha apelado a la "unidad" de los partidos navarros para la negociación.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha dedicado su intervención a la lectura de unas palabras de un historiador que defendía "un nuevo modelo de relación con el Estado, que siempre que ha podido ha cercenado las libertades y derechos de Navarra". "Nuestro gran problema radica en que todavía no sabemos qué queremos ser mientras desde España se nos dice lo que debemos ser", ha añadido, leyendo las palabras del historiador.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "en la legislatura pasada se dio un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en la forma de negociación, con mayor transparencia y con unas propuestas técnicas que racionalizaban la negociación, una forma de proceder diferente a la de UPN y por lo que hemos podido escuchar a la consejera continuaremos una línea que es la adecuada". Además, Buil ha señalado que "está claro que hay un Gobierno en el Estado que se cree el autogobierno de Navarra y hay un Gobierno en Navarra dispuesto a pelear competencias que llevaban paralizadas desde hace 20 años".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra,, ha afirmado que la actualización del Convenio es "un proceso de negociación y de lo que se trata es de llegar a un acuerdo justo desde la lealtad y la solidaridad". "El Convenio es una herramienta fundamental de nuestro autogobierno, desde el punto de vista presupuestario y fiscal. Por tanto, desde Izquierda-Ezkerra lo hemos apoyado, lo apoyamos y lo apoyaremos, y defendemos que su articulación sea solidaria también con el resto de territorios del Estado", ha asegurado.