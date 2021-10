El Gobierno recuerda a las eléctricas que deben cumplir la ley

pamplona– La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los cambios normativos aprobados por el Gobierno del Estado en materia energética no ponen en riesgo el suministro y ha recordado a las eléctricas que "tienen cumplir la ley" y que deberían "comprometerse un poco" con el país. Díaz realizó estas afirmaciones ayer, después de que Iberdrola y Endesa pusieran el miércoles sobre la mesa su intención de renegociar con sus grandes clientes los contratos de suministro a largo plazo por considerar que las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto en el recibo de la luz del encarecimiento del mercado mayorista eléctrico (pool) los hacen inviables, algo a lo que se opone la industria electrointensiva, que ha pedido al Ejecutivo protección.

Cuestionada por si el cambio regulatorio del Gobierno podría poner en peligro el suministro eléctrico, Díaz afirmaba en declaraciones a la Cadena Ser que eso no sucederá "en absoluto", para añadir que las eléctricas "saben bien que tienen que cumplir la ley". Al respecto, la ministra envió un mensaje de tranquilidad "a todos los consumidores" y aseguró que el Gobierno no está echando un pulso a nadie y solo está "haciendo lo que tiene que hacer". "Hay que dar debates democráticos y las grandes empresas de nuestro país no pueden poner en tela de juicio esto. Este país tiene que hablar alto y claro sobre la democracia económica", señaló Díaz, que insistió en que, según datos de Eurostat, el beneficio sobre ventas de las grandes eléctricas españolas es del 18,5 %, frente al 10,5 % de la media europea y el 5,6 % de las alemanas.

En su opinión, las eléctricas tienen que "comprometerse un poco con su país" y demostrar que en la mayor crisis sanitaria, económica y social "van contribuir como lo hacen los trabajadores y los profesionales, como lo hace todo el mundo". La vicepresidenta segunda lamentó que la derecha, "que dice tantas cosas y hace tanto ruido", no acompañe al Gobierno en las medidas para atajar la escalada del mercado eléctrico y manifestó que con su postura está evidenciando que está del lado de las eléctricas.

Precisamente, al respecto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo español, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advertía ayer de que la subida del 47% del precio de la electricidad en septiembre ha anulado el efecto de las que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre (reducción del impuesto de electricidad y revisión drástica a la baja de los cargos del sistema) que completaban la reducción del IVA al 21% ya aplicada desde el mes de junio.

Una vez aplicadas estas medidas, la factura de un hogar medio se eleva hasta los 87,4 euros (4.6 kW de potencia y 292 kWh de consumo mensual), lo que supone un incremento de 9 euros sobre la ya elevada factura de agosto (78,3 euros). Según la OCU, de no haberse aprobado ninguna de estas medidas, el importe de la factura media se hubiera elevado por encima de los 107,2 euros, y que si las medidas se hubiesen aplicado desde el día 1 de septiembre la factura se hubiera reducido hasta los 78,2 euros.

La factura acumulada durante 2021 hasta el mes de septiembre es de 635 euros, cuando en el mes de septiembre de 2020 era solo de 497 euros, lo que supone 138 euros (un 27,8%) más. Si se compara con la factura acumulada de 2018, (598 euros) la supera en 37 euros.

Además de las subidas que afectan directamente a la tarifa regulada PVPC, OCU advierte de las importantes subidas que se están produciendo en el mercado libre por todas las comercializadoras.

Precio del megavatio

216€

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista batirá hoy otro récord histórico y el megavatio hora (MWh) se disparará hasta los 216,01 euros. Este nuevo incremento se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía como el gas, el petróleo y el carbón, lo que dispara al mismo tiempo los derechos de CO2. El precio más alto se dará entre las 21.00 y las 23.00 horas, cuando alcanzará los 230 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 15.00 horas y las 18.00 horas, cuando cotizará a 198,77 euros.