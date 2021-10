Pedro Sánchez propone subir el sueldo el 2% a los funcionarios

madrid – El Gobierno español planteó ayer subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022 durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. El incremento, acogida con críticas por los sindicatos, es de aplicación también a los empleados públicos de las comunidades autónomas.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, propuso ayer a los sindicatos de la administración (CC.OO. no acudió a la cita) una subida del 2%, que coincide con el que inicialmente se introdujo en el presupuesto del Congreso de cara a la subida salarial de los diputados. Sin embargo, la Mesa del Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados.

No obstante, este sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan esa subida para todos los empleados públicos, como así ha propuesto el Gobiernode Sánchez.

Este incremento del 2% coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE) y supera el 0,9% en el que subieron los sueldos de los funcionarios este año. No obstante, no colma las expectativas sindicales, que reclamaban al Gobierno español una subida mayor ante el alza de los precios (el IPC está en un 4%) y el poder adquisitivo perdido por el colectivo desde 2010.

pérdida de poder de compra Fuentes de UGT indicaron que no aceptarán ninguna subida salarial que ahonde en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Tampoco CSIF está dispuesto a aceptar esta subida. Fuentes del sindicato aseguran que este incremento salarial propuesto, además de no compensar la subida de los precios, "no está a la altura y la dedicación" que han mostrado los empleados públicos durante la pandemia.

El sindicato de Miguel Borra quiere que el Gobierno compense a los empleados públicos por la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2010, por lo que pide que los salarios de los funcionarios crezcan el IPC más "algún punto".

ELA, con representación en el encuentro, denunció también que la decisión del Ejecutivo socialista supone una pérdida de poder de compra para los empleados públicos y recordó que, al ser una medida de carácter básico y, por tanto, de obligado cumplimiento para los gobiernos vasco y navarro, supone "una nueva injerencia por parte del Estado".

CC.OO., por su parte, ya había anunciado que no asistiría a la reunión al considerar esta convocatoria como "una farsa de negociación", pues, según denunció, el Ejecutivo llegará a la cita con "una decisión inamovible" sobre las reivindicaciones de los trabajadores públicos.

La subida salarial de los funcionarios se recoge en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno está intentando ultimar un acuerdo con Unidas Podemos para sacar adelante las cuentas públicas de 2022, que luego necesitarán también del apoyo de más grupos políticos cuando lleguen al Congreso. El Gobierno vasco ya avanzó que incluirá el 2% de subida en sus Cuentas.

empleo público

Tasa de reposición superior al 100%

Por encima de 2021. El Ejecutivo de Sánchez planteó también en la cita de ayer una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 105%, que alcanzaría el 115% en sectores prioritarios y el 120% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Administración Local. El Gobierno vasco mostró su satisfacción por poder contar con tasas superiores al 100%. Además, el Gobierno español trasladó a los sindicatos su intención de que la puesta en marcha de nuevos servicios no afecte a la tasa de reposición. Estos porcentajes son superiores a los de 2021, cuando la tasa general se situó en el 100%, y en el 110% para sectores prioritarios.