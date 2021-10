Entre el 5% y 9% del personal de Seguridad Social, SEPE y Tráfico teletrabajan en Navarra

El personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Seguridad Social y de la Jefatura Provincial de Tráfico en Navarra ha regresado a sus puestos en las oficinas, y usan el teletrabajo entre un 5% y 9% de los empleados y empleadas en su jornada semanal, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Actualmente estos profesionales pueden cubrir hasta un 20% de la jornada de trabajo semanal mediante el modelo no presencial por las tardes o en un día completo. Por lo que si se escoge esta última opción, cuatro jornadas se hacen de manera presencial y una telemática, "previa autorización y siempre que las funciones sean susceptibles de prestarse a distancia", indican desde Delegación.

Estos organismos suman una plantilla de 348 personas, de las que 24 teletrabajan (casi un 7% de media): El SEPE contabiliza 70 empleados; la Tesorería General de la Seguridad Social, 123; el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 115; y Tráfico, 40.

En el SEPE un 5,7% de la plantilla realiza el 20% de la jornada de manera remota (4); en la Tesorería General de la Seguridad Social, un 8,8% (11); en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 5,2% (6); y en Tráfico, el 7,5% (3). Estas cifras puedan variar según las semanas.

Sin embargo, tras la pandemia se ha intensificado la atención telemática y telefónica a la ciudadanía sobre la cita presencial.

SEPE: OFICINAS ABIERTAS



El SEPE, que gestiona las prestaciones por desempleo, entre otras actividades, mantuvo cerradas las oficinas entre el 13 de marzo y el 30 de junio de 2020. Desde entonces están abiertas al público para personal jurídico (asesorías y empresas) y físico.

Pero, este organismo ha detectado que desde la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado, las personas físicas han aumentado el uso telemático para solicitar trámites sobre prestaciones por lo que se ha podido gestionar "una gran cantidad de expedientes de manera remota", detallan fuentes oficiales.

El SEPE ha observado que "está recuperando el nivel de atención presencial previa a la covid", pero recuerda a la ciudadanía que dispone de otros canales para solventar sus necesidades.

Atiende vía telefónica, sede electrónica y presencial. La mayoría de las gestiones de asesorías y empresas son vía telemática; y la ciudadanía decide qué canal usa de los tres. Este organismo especifica que atiende "al usuario con los mismos criterios, sea cual sea la vía por la que haya presentado su solicitud".

VIDAS LABORALES, AUTÓNOMOS...



La Tesorería General de la Seguridad Social, que abarca la gestión de altas de autónomos o personas empleadas del hogar, certificados de vidas laborales o abono de deudas, etc, combinan la atención on line y presencial. Aunque en el caso de que el funcionario no pueda solventar la solicitud de los usuarios de manera telemática o telefónica, recurrirá a concertar cita en las oficinas. "El tiempo de espera es de pocos días", especifican.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tramita bajas por maternidad o paternidad o las pensiones, entre otras diligencias, prima las citas telefónicas y la atención telemática sobre la presencial. Cuenta con cuatro centros de atención e información de la Seguridad Social: en Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla. Las personas que acuden a las oficinas deben hacerlo mediante cita previa, o también pueden desplazarse aquellos que requieren de atención presencial una vez que su consulta no ha sido resuelta por el teléfono.

EN TRÁFICO ALGUNOS NO PUEDEN TRABAJAR EN REMOTO



En la plantilla de 40 personas de Tráfico, algunas no pueden teletrabajar por sus funciones, como los examinadores o las personas responsables de atender al público.

Debido a la situación de pandemia, la Jefatura Provincial redujo el número de citas y aumentó el tiempo de atención, pero con la mejoría de los casos de covid, restableció la capacidad de cita normal.

La atención telefónica que presta la DGT es a través del teléfono 060, que da información y a la vez permite realizar algunos trámites (pago de multas, duplicados, informes de vehículos, etc). Además, la DGT ha ampliado sus servicios telemáticos para amoldarse a las necesidades actuales. Esta jefatura combina "la atención presencial y la telemática".