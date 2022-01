ELA y LAB convocan huelga en Tasubinsa para garantizar el poder adquisitivo de la plantilla

Pamplona – Representantes de ELA y LAB en el comité de empresa de Tasubinsa afirmaron ayer que "se ve en la obligación" de tener que convocar a toda la plantilla de Tasubinsa a un día de huelga el próximo 27 de enero "para garantizar el poder adquisitivo" de la plantilla (el IPC) "y no empobrecer".

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los representantes de LAB, Teresa Berástegui, y de ELA, José Luis Jiménez, respectivamente, quienes han señalado que "UGT y CCOO se desmarcaron n el último minuto", si bien "dicen que siguen aspirando" a los mismos objetivos que suscribieron los cuatro sindicatos.

"Desde hace un año, llevamos negociando el que será el nuevo convenio de Tasubinsa (el centro especial de empleo de Navarra que más plantilla tiene, con casi 900 personas trabajadoras). Hemos negociado, a propuesta del comité, hasta en los meses de verano", relató Berástegui, que apuntó que el 28 de septiembre, la dirección de "la empresa asumió casi la totalidad de los puntos negociados, incluida una subida del 0,5% por encima del IPC".

De esta forma, subrayó que parecía que se encontraban "a las puertas de un acuerdo digno", pero "de una semana para otra y sin ninguna justificación al respecto más allá del nos lo hemos pensado mejor, la empresa dejó de asumir lo acordado".

Desde entonces, continuó Jiménez, "en todas sus propuestas no garantiza el poder adquisitivo de la plantilla, no asume incrementar los salarios que son muy bajos, ni tan siquiera, con lo que ha subido la vida". "Y es por esto por lo que desde la mayoría del comité llamamos a toda la plantilla de Tasubinsa a secundar la huelga y no acudir a trabajar el próximo 27 de enero", añadió.

Jiménez indicó que "en 2019 Tasubinsa ganó 246.000 euros, en 2020 adquirió por un valor de más de 2 millones de euros una máquina y una nave, y cerró el año con más de 400.000 euros de beneficio". "Durante 2021 hemos trabajado más que nunca", subrayó, tras remarcar que en 1988 la plantilla de Tasubinsa "fue a la huelga para conseguir la gratuidad del comedor", y en 2022 lo harán "para garantizar el poder adquisitivo".

En respuesta a los periodistas, afirmaron que ambos sindicatos están "abiertos a llegar a un acuerdo". "La vida está subiendo para todo el mundo, los sueldos no pueden quedarse atrás", reivindicó Berástegui, que ha apuntado que el próximo día 14 hay convocada una reunión con la empresa.

Más negociación Por su parte, las secciones sindicales de UGT y CCOO en Tasubinsa anunciarom que han decidido no respaldar la convocatoria de huelga para el próximo 27 de enero, anunciada por LAB y ELA, al entender que "es más oportuno agotar todas las vías de negociación abiertas con la dirección antes de emprender nuevas movilizaciones".

La representación sindical de UGT lanzó en la última reunión con la dirección una propuesta para desbloquear la situación, respaldada por CCOO, consistente en incluir una rebaja de la jornada laboral para compensar la pérdida de poder adquisitivo que pueda derivarse de la diferencia entre el incremento salarial planteado por la empresa y el IPC de cada año.

Según informaron los sindicatos en una nota conjunta, "es un planteamiento razonable que la empresa se ha mostrado dispuesta a estudiar y que, a juicio de UGT y CCOO, abre el camino para desbloquear unas negociaciones que llevan un año enquistadas". Además, durante los últimos días, "buena parte de la plantilla de Tasubinsa ha trasladado a los delegados y delegadas de ambos sindicatos su posición contraria a la convocatoria de una jornada de huelga y su intención de no secundarla", según estos sindicatos. "De este modo la movilización podría llegar a tener un escaso seguimiento, lo que podría ser perjudicial para la negociación del convenio y los intereses de la plantilla", añaden.

Estas razones llevan a UGT, que cuenta con seis delegados en el comité, y a CCOO, con tres representantes, a no apoyar la jornada de huelga. Ambas secciones sindicales consideran que en este momento la huelga no es el instrumento más adecuado y llaman a las partes a apurar todas las vías de negociación con el objetivo de lograr un convenio colectivo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de Tasubinsa.