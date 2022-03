La huelga en General Mills de San Adrián obliga a parar una parte de la producción

Las primeras horas de huelga en General Mills (que se alargará durante tres jornadas) están discurriendo sin grandes incidentes pero esta acción ha obligado a parar varias líneas de producción. De acuerdo con los miembros del comité, "estamos satisfechos con el respaldo de los trabajadores, que han decidido parar en muy buena medida".

En torno a 80 personas están continuamente en la puerta de las instalaciones adrianesas secundando la movilización propuesta por la mayoría sindical formada por ELA, USO y LAB (CCOO y UGT se han descolgado) y con la que denuncian que "la dirección se niega a aplicar la revisión salarial sobre el IPC más el 0,5% con carácter retroactivo, una cantidad que supone unos 1.000 euros anuales por trabajador a toda la plantilla". El año pasado la inflación en España concluyó en el 6,5%, un porcentaje que ha hecho perder poder adquisitivo.



DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO



Además, ha explicado Aser del Río (USO), han llamado a Inspección de Trabajo para que verifique si han sustituido a los huelguistas con otras personas. "A principios de semana eliminaron el cuadrante y, conforme llega la gente, los distribuyen", ha especificado.

De hecho, ha asegurado, en la zona de barritas suele haber tres líneas en funcionamiento y por la mañana solo había una en marcha "y con personal no habitual en ellas, esto tiene que quedar muy claro", mientras que en la zona de masas también han reubicado a los empleados para no parar.

Por último, en la parte de tortillas, lugar que cuenta con seis líneas, hay cuatro en marcha. "Si la empresa no llega a recolocar a los trabajadores, solo se mantiene operativa la zona de vegetales".

PAGAR EL IPC SIN RETRASOS



De momento, ha insistido, el balón está en el tejado de la dirección de empresa que, han desvelado, el pasado viernes en una nueva reunión accedió a pagar la subida del IPC pero no los retrasos. "Nos quieren dar una paguilla de 200 euros. Nosotros estamos abiertos al diálogo pero la empresa está incumpliendo el convenio porque plantean algo diferente a lo acordado".

NUEVAS ACCIONES: MANIFESTARSE EN EL PUEBLO O EN PAMPLONA



En caso de no acercar posturas, ha expuesto Isabel Campo, de LAB, no descartan seguir con otras movilizaciones como, por ejemplo, dejarse ver por las calles de San Adrián porque "es una empresa muy grande, que da trabajo a muchas personas del pueblo y de la zona, así que tienen que enterarse de lo que está pasando", e incluso subir a Pamplona.

UN ACUERDO SALARIAL SIN MAYORÍA CON CCOO Y UGT



CCOO ha defendido el acuerdo salarial alcanzado el pasado viernes con la empresa, que también pactó UGT. Sin embargo, al no contar con mayoría en el comité (cinco delegados tiene CCOO y dos UGT) y al no desconvocarse la huelga por la mayoría de la parte social (seis ELA, cinco USO y tres LAB), la dirección no lo va a aplicar por el momento. El responsable del sector agroalimentario de CCOO, Jesús Ceras, ha indicado que "la plantilla apenas ha seguido la huelga, ya que de cerca de 900 personas, la han secundado casi el 20%".

El pacto de la empresa con CCOO y UGT consiste en aplicar un subida salarial del 7%, garantizando el IPC real en 2022 y 2023, y una paga no consolidada de 200 euros en cada uno de los ejercicios, ha especificado Ceras.

LA POSTURA DE LA EMPRESA



En una nota, la dirección de General Mills ha destacado que "en los últimos meses, ha estado en contacto regular con el comité para lograr un acuerdo" en el tema salarial. Sin embargo, al tener en cuenta "la complejidad del actual contexto económico, la multinacional está comprometida en hacer lo correcto para tener en cuenta los intereses de los empleados al tiempo que se mantiene el futuro de la planta de San Adrián".

Durante los últimos días, la empresa llegó a un pacto con CCOO y UGT, pero "desafortunadamente, tres sindicatos han rechazado la oferta", ha contado. De esta forma, ha añadido: "Hemos mantenido una relación cercana con el comité durante los últimos 19 años y nuestra intención es continuar de la misma manera, por lo que no esperamos grandes incidencias. Hasta ahora, los trabajadores que apoyan la huelga son una minoría".