El paro de camiones frena la llegada a Navarra de alubia verde, tomate y fresa

La huelga del transporte, iniciada el lunes 14 de marzo, comienza a notarse en las verduras, hortalizas y frutas procedentes del sur. Camiones que viajan desde Almería, Huelva o Murcia no han llegado esta semana y comienzan a escasear productos como tomate, alubia verde, pimiento, pepino o fresa originarios de estos lugares. En este diagnóstico han convenido Raquel López Subiza y Maite Zabalza, ambas con puestos de estos alimentos en el Mercado de Santo Domingo.



LA ALUBIA VERDE POR LAS NUBES



El reloj marca las 10.00 horas, y Raquel López entra en su negocio marcado con el número 80, que regenta desde hace 17 años. Nutre su establecimiento con varios proveedores y entre ellos, dos veces por semana recibe un cargamento de mandarinas y naranjas ecológicas de la zona de Levante negociado directamente con el productor, que esta semana no ha podido recibir por la huelga. "Todavía me queda una caja de mandarinas ecológicas, pero en el momento en que se acabe, no tengo más de esta variedad", ha contado. Sin embargo, dispone de cítricos distribuidos por Mercairuña.

"Nos queda poco tomate rosa y de pera y alubia verde de Almería, ya que esta semana no ha habido transporte", ha manifestado. Esta situación ha hecho aumentar el precio de la alubia verde procedente de Andalucía un 49% en siete días, al pasar de los 3,95 a los 5,9 euros el kilo.

UNA BARCA DE TOMATE PARA ENSALADA

Raquel López Subiza, junto a las mandarinas ecológicas que vienen de Levante.



Maite Zabalza coincide con el análisis realizado. Desde su puesto 75, ha señalado que ha pedido cinco cajas de alubia verde y que apenas le han repartido una. Además solo puede ofertar una barca de tomate para ensalada, que "en Mercairuña ya no hay porque no suben ni de Almería ni de Huelva". Para estas ocasiones, aflora el compañerismo entre los comerciantes y se ayuda entre ellos para repartirse género.

Zabalza ha apuntado que ha crecido el precio de frutas del sur como la frase, de 4,6 a 5,6 euros el kilo, con un aumento de casi el 22%.

Tanto Raquel como Maite reiteran que a pesar de que empiezan a escasear estos alimentos que provienen de otras comunidades, no ocurre con el producto local. "El consumidor puede adquirir verduras y hortalizas de la huerta navarra sin ningún problema: como lechuga, achicoria, cardo, alcachofa, espárrago que ya comienza la temporada, o borraja, entre otras muchas", ha detallado Maite.

En referencia a esta última verdura, Raquel ha matizado que su precio ha aumentado un 28%, al pasar de los 1,95 a los 2,5 euros el kilo, pero no por la huelga del transporte sino por las heladas sufridas que disminuyeron la recolección de borraja sucia.