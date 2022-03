La Delegación del Gobierno en Navarra denuncia amenazas y agresiones a transportistas que no secundan el paro

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha denunciado las agresiones y amenazas de las que están siendo objeto transportistas que no secundan la huelga convocada en el sector, a quienes ha instado a interponer las denuncias correspondientes para así poder dar respuesta a estos actos.

"Puede haber piquetes informativos pero en ningún momento se debe ni amenazar ni amedrentar al transportista que quiere seguir trabajando", ha sostenido en una rueda de prensa en la que rechazado "contundentemente" los "ataques y acciones violentas" que se están produciendo.

??@interiorgob moviliza a 448 agentes de @policia y @guardiacivil en #Navarra con motivo del paro del transporte para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y actuar ante posibles piquetes violentos.



??En España, el dispositivo está formado por 23.600 agentes. pic.twitter.com/jTuzo6MYfe — DelegGobNavarra (@DelegGobNavarra) March 18, 2022

Están teniendo lugar, ha subrayado, "hechos muy graves como el lanzamiento de una piedra desde un puente a un camión que transita por la N-121-A causando la rotura de la luna y daños al camionero", una situación, ha remarcado, que puede generar un accidente al camionero y a los vehículos próximos.

"Las reivindicaciones son legítimas, pero siempre desde la tranquilidad y la serenidad, sobre todo dejando trabajar a las personas, en este caso a los transportistas que quieran seguir haciéndolo", ha remarcado.

"El Gobierno no puede ser rehén del chantaje"

Asimismo ha recordado que un dispositivo integrado por Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Foral se encuentra a disposición de los transportistas tanto para sacar su mercancía como recibirla. Según los datos facilitados por el ministerio del Interior, el despliegue que se está llevando a cabo cuenta en Navarra con 190 policías nacionales y 289 guardias civiles.La ministra de Hacienda y Función Pública,, ha señalado este viernes, ante la posibilidad de negociar con los transportistas en paro, que el Gobierno "nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos".Montero ha resaltado que, a su juicio, "no está siendo un paro, sino un boicot", que cree que "aprovecha" la ultraderecha, y ha advertido de que "quienes están impidiendo que los productos lleguen" a destino, "le están haciendo el juego a Putin" que busca "la inestabilidad en el conjunto de los países europeos".Montero se ha expresado en estos términos en Sevilla, donde ha participado en un desayuno-coloquio bajo el título '2022: Políticas del Gobierno de España para la Ciudadanía'. "Es muy importante saber que el Gobierno nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos", ha contestado.La ministra ha recalcado que "hay que mantener el sentido común, la interlocución con aquellos que realmente han querido tener una actitud de diálogo y de pacto y de acuerdo y no hacerle el juego a lo que quieren simple y llanamente hacer ruido, desmovilizar, provocar inestabilidad y desde mi punto de vista un acompañamiento envidiable a la estrategia de Putin".En este sentido, Montero ha sostenido que "quienes están impidiendo que los productos lleguen le están haciendo el juego a Putin, que quiere que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos"."En cada momento actuaremos desde la responsabilidad y sabiendo que cada uno tenemos nuestra tarea, nuestra misión, en este caso el Gobierno de España, garantizar que aquellos transportistas que quieran desarrollar su trabajo lo puedan hacer en condiciones de seguridad", ha agregado.Montero ha considerado que "no está siendo un paro, sino efectivamente un boicot donde la ultraderecha ha aprovechado que personas que no tiene vinculación con esta formación política" estaban "expresando su malestar" y "lo ha utilizado para impedir que los productos, que materias primas y bienes, puedan llegar a los puntos de distribución y abastecimiento"."Es imprescindible que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contribuyan a la normalidad en el desarrollo de las labores que cada persona quiera ejercer", ha subrayado la ministro, quien ha insistido en que "esto es una movilización minoritaria puesto que las grandes patronales del transporte han estado en dialogo con el Gobierno".Preguntada por si cree que Vox "está detrás" de esta protesta, Montero ha indicado que desde el Ejecutivo creen "que la ultraderecha está utilizando, alentando, y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y hacerle el juego al tirano", en alusión a Putin.