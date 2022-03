El campo exige un plan de choque "contundente" ante el aumento descontrolado de los precios

madrid – Decenas de miles de personas de todo el Estado, llegadas en 1.500 autobuses, participaron ayer en una gran manifestación en defensa del mundo rural por el centro de Madrid, calificada por sus convocantes de histórica y que transcurre sin incidentes con el lema 20M en defensa del mundo rural. UAGN, EHNE y UCAN, las tres organizaciones que movilizaron a 2.000 personas del sector primario el 3 de marzo en Navarra, acudieron a la manifestación '20M Rural' convocada en Madrid para defender el futuro del campo y sus profesionales.

Las principales asociaciones convocantes, como Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de Caza o la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, concentraron a más de 400.000 personas. Por ejemplo UAGN estimó que de su organización se desplazaron unas 800 personas, y EHNE un centenar. También acudieron a la concentración representantes de la Federación de Caza de Navarra. "El '20 M Rural' se presentó como una cita histórica que congrega por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, gobierno central y las instituciones comunitarias (UE)", manifestó Félix Bariáin, presidente de UAGN.

La protesta recorrió el Paseo de La Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, "una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español", señalaron los organizadores.

Nuevamente el sector primario navarro se dejó escuchar y exigió un modelo familiar independientemente a su sistema de producción, apoyado en el cooperativismo que frena el despoblamiento. Así lo exigieron UAGN, EHNE y UCAN el 3 de marzo en Pamplona, y esas reivindicaciones plasmadas en un documento conjunto, también las defendieron en Madrid. De esta forma, las tres organizaciones pidieron vincular las convocatorias de ayuda y beneficiarios del PERTE agroalimentario al respeto por la Ley de la Cadena Alimentaria; y una PAC y un Plan de Desarrollo Rural que garanticen "rentas justas y producciones sostenibles". También demandó que "las importaciones cumplan las normativas vigentes en la UE".

Agricultores y ganaderos no se olvidaron de las últimas inundaciones de diciembre del año pasado en la Comunidad Foral que provocaron pérdidas millonarias en el campo. Para evitar que esta situación vuelva a repetirse, creen necesario "impulsar una gestión hídrica integral consensuada con el sector agrario". Otro de los temas candentes es el aumento descontrolado de la fauna cinegética que causa daños en los cultivos. UAGN, EHNE y UCAN proponen potenciar una caza sostenible y un plan de choque para financiar los daños y así continuar con la actividad. Por último expusieron equiparar las jubilaciones del sector primero al resto de colectivos. El presidente de Asaja, Pedro Barato, afirmó que "el campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen, de que nos ataquen desde el propio Gobierno y de poner en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas familias", y "el Gobierno no tiene excusa". Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, reclamó al Gobierno "intervenir o corregir" el precio de la energía, los combustibles y las materias primas, un plan de choque "urgente y contundente" para que sea posible la viabilidad de las explotaciones y la flexibilización en la PAC. De UPA, Lorenzo Ramos, pidió al Gobierno que controle la especulación ante el incremento "injustificado" de muchas materias primas. "No entendemos que un producto fitosanitario valga tres veces más que el año pasado o que el aceite de girasol se haya disparado de precio", señaló. Y de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, explicó que "el campo está sintiendo el abandono y ha saltado". "Nos ha unido a todos, no nos falló en la pandemia, ahora la situación es crítica y muy grave, el campo va a reaccionar. A partir de ahora vamos a solucionar los problemas del campo", afirmó.

Unión europea

hoy se debaten nuevas medidas

Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) debatirán hoy lunes medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, mientras que España, respaldada por doce países, pedirá a Bruselas acciones europeas para paliar el impacto de los precios del combustible en el sector pesquero. Ucrania era antes de la invasión militar rusa un importante exportador de cereales y oleaginosas, como el trigo, el maíz o el girasol, pero la guerra ha paralizado las ventas de los productos agrícolas ucranianos, que en el club comunitario eran especialmente relevantes para la alimentación del ganado. Si bien el conflicto bélico no va a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la UE, sí podría tener repercusiones sobre el abastecimiento en Oriente Medio y África del Norte. La Comisión Europea está preparando medidas como ayudas al almacenamiento privado de la carne de cerdo, el uso de la reserva de crisis o cultivos en tierras en barbecho.