La inflación de la eurozona se dispara en marzo hasta un máximo histórico del 7,5%

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en marzo en el 7,5%, frente al 5,9% registrado en febrero, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según la lectura preliminar del dato realizada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.





Euro area #inflation up to 7.5% in March 2022: energy +44.7%, food +5.0%, other goods +3.4%, services +2.7% - flash estimate https://t.co/zKtA9vig4Y pic.twitter.com/5TcwtqVBut