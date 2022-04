Hacienda Foral computa este año como ingreso la subvención de alquiler de VPO

Inquilinos de VPO que cobran subvención por su arrendamiento se han llevado un gran susto este año en su declaración de la renta.

¿El motivo? Hacienda ha computado este año esta subvención como ingreso con la consiguiente repercusión negativa a la hora de volver a solicitar dicha ayuda.

Este cambio perjudica a rentas bajas, que previsiblemente no van a poder optar a esta subvención necesaria para pagar el alquiler de la vivienda de protección oficial. Miles de personas pueden encontrarse en esta situación.

¿CÓMO SE PROCEDÍA HASTA AHORA?



Las personas receptoras de esta subvención recibían la declaración de la renta con sus ingresos por rendimiento de trabajo, sin que en ella se reflejara ninguna cantidad referida a dicha ayuda. En cambio, en esta ocasión sí que se ha incluido, con el consiguiente aumento de ingresos.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA AYUDA?



La consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos ofrece subvenciones a los inquilinos de viviendas de protección oficial (VPO) que han sido calificadas para el arrendamiento. Según el baremo utilizado, los solicitantes pueden optar a un 75%, 50% o 25% de subvención del alquiler.

Para ello se basan en un indicador denominado SARA: Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada. Su valor para los ingresos obtenidos en 2020 es de 8.797,94 euros.

De esta forma si una persona tiene unos ingresos semejantes al SARA podrá acceder a un 75% de la ayuda; si su renta se encuentra entre 1 y 1,4 veces el SARA, obtendrá un 50%; y si el salario se enmarca entre el 1,4 y 1,7 veces el SARA, disfrutará de un 25%.

Una vez que el departamento de Vivienda ha aprobado la ayuda, esta se descuenta directamente en la renta de alquiler, por lo que el inquilino únicamente debe pagar la parte proporcional que le queda. Por ejemplo, si la renta por el piso asciende a 600 euros y se tiene derecho al 75% de subvención, el Gobierno de Navarra asume 450 euros y el inquilino únicamente debe abonar un recibo de 150 euros.

Al final del año, el arrendatario recibe una información de la cantidad de dinero que ha recibido vía subvención por esta cuestión, en este caso 5.400 euros. Hasta ahora esta cantidad no se reflejaba en la declaración del IRPF. "Vivo de alquiler en una VPO y desde hace siete años obtengo el 75% de la ayuda. En este tiempo Hacienda nunca me había incluido esta cantidad como ingreso. Este cambio me va a perjudicar para optar a la ayuda por alquiler", ha contado un afectado a este periódico.

LAS PERSONSA CON RENTAS BAJAS



El departamento de Vivienda se basa en las declaraciones de la renta para aceptar las solicitudes de ayuda al alquiler de VPO. De esta forma, comprueba los ingresos y los analiza en base al SARA. En el caso de que los ingresos superen ese baremo se quedarán sin ayuda u optarán a una de menor cantidad al encuadrarse en una escala superior.

"Trabajo un tercio de jornada, y mi salario anual es de 8.000 euros. Al añadir la ayuda de 6.000 euros, sumo 14.000 euros. Esta cantidad última es la que va a tener en cuenta el departamento de Vivienda para evaluar si tengo o no derecho a la ayuda, y con el baremo que se usa, no me van a dar el 75% de la ayuda para el alquiler", ha detallado este joven.

En conclusión, la misma ayuda que recibe porque no puede pagar con sus ingresos un arrendamiento, le va a quitar el derecho a esa subvención.

Desde el departamento de Vivienda han manifestado que "se basan en las declaraciones de la renta para otorgar estas ayudas" y que no pueden hacer por el momento ninguna modificación. Desde Hacienda han manifestado que "no ha habido ningún cambio de criterio sino que se ha revisado la norma, y se ha procedido a su cumplimiento".