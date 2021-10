Webinar | La importancia de la innovación en nuestra economía

Grupo Noticias da voz a representantes del ámbito innovador de la empresa, la administración y del mundo ferial y congresual en una nueva webinar que pone de manifiesto el dinamismo del ecosistema emprendedor e innovador de Euskadi y Navarra, así como la importancia de transferir tecnología al entramado industrial.

Con la mirada puesta en el tejido industrial, principalmente en los sectores económicos de mayor peso en nuestro entorno pero también en los emergentes y, por supuesto, en la contribución de los fondos europeos Next Generation a la reactivación económica, Rikardo Bueno, director general del Consorcio Tecnológico-Científico BRTA (The Basque Research and Technology Alliance), Xabier Basañez, director general de BEC, y Erik Zabala, CEO de Zabala Innovation, valoran el peso de la innovación, los retos a los que tanto empresa como sociedad deben hacer frente y su aportación hacia un mundo mejor y más competitivo.