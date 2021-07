tudela – Pese a que las fiestas han sido suspendidas por segundo año consecutivo, en esta ocasión el Ayuntamiento de Tudela ha organizado una serie de eventos, conciertos y citas culturales que animarán las noches de verano durante cerca de un mes, desde el pasado 16 de julio hasta el 15 de agosto. Como señaló el alcalde, Alejandro Toquero, durante la presentación del programa, que lleva por nombre Santanica de mi alma, "las vacunas no son suficiente para que podamos disfrutar de un cohete, de un encierro o de una procesión y sin eso no puede haber fiestas. Somos una cuadrilla de 40.000 personas y algunos no están para fiestas. Si no estamos para fiestas la dejamos para otros día".

El reloj que hace un año se puso en la cuenta atrás volverá a iniciarse a partir del próximo 24 de julio para seguir marcando el tiempo que queda hasta el 24 de julio de 2022.

los conciertos Viva Suecia, "el grupo indie de referencia nacional ahora mismo", y Hombres G, "la mejor banda de los años 80 que sigue en activo", según lo calificó la concejala de Festejos del Consistorio, Verónica Gormedino, son los principales reclamos musicales de este programa Santanica de mi alma que ha elaborado esta concejalía para los fines de semana de julio y agosto.

Viva Suecia es un grupo de indie-rock Rock con originario de la ciudad de Murcia y formado en 2013 que ha grabado 3 discos. Hombres G se fundó en Madrid en 1982 por su vocalista David Summers y su guitarrista Rafa Gutiérrez y cuentan ya con 12 discos. Fue una de las grandes bandas del pop de los 80.

Además de estas dos actuaciones, destacan también las de Pedro El Granaíno, considerado el mejor cantaor flamenco a nivel mundial, que ha sido dirigido por Carlos Saura en su película Flamenco, Flamenco y ha llevado su cante a ciudades como Londres, Nueva York, Estambul, Los Ángeles, San Francisco, México, París, Miami, Ámsterdam y Roma entre muchas otras.

También actuarán los grupos Lágrimas de sangre y Los Flamingos. Los primeros son una de las bandas más importantes de la escena del rap combativo en España y una de las que cuenta con mayor poder de convocatoria en los festivales que participa. Formado en Masnou y Barcelona en 2006 cuentan ya con una decena de discos. Por su parte, Los Flamingos se han convertido en el grupo tudelano con mayor proyección. Nacidos en 2015 y militantes del indie-pop, en la actualidad son Néstor Gayarre (voz y guitarra acústica), Txus Escribano (guitarra eléctrica), Diego Pina (sintetizadores), Sergio Lalinde (bajo), y Gaizka Sola (batería y coros).

La variada oferta para la plaza de toros (donde tendrán lugar los espectáculos) incluye también orquestas locales, espectáculos de humor, tributos, revista de variedades y música para los más pequeños.

Pedro El Granaíno abre hoy las actuaciones (24 de julio) y después llegarán Los Flamingos (30 de julio) y Viva Suecia (31 de julio). Para el mes de agosto está programado el espectáculo musical infantil Dance in the air un poco loco del grupo tudelano Jamaica (1 de agosto), el tributo Remember Queen (6 de agosto), Hombres G (7 de agosto), la revista de variedades de Luis Pardos (8 de agosto) y el grupo de rap Lágrimas de sangre (13 de agosto).

En principio, el Ayuntamiento de Tudela ha preparado un plan de seguridad y un plan covid para todos los espectáculos con el objetivo de poder meter en la plaza de toros a 2.500 personas (500 en el ruedo y 2.000 en los tendidos, todas ellas sentadas), teniendo en cuenta que la plaza tiene capacidad para 8.000 espectadores.

Dentro de la plaza de toros, se distinguirán dos espacios diferentes: la pista (arena del ruedo) y gradas (tendido) y que en ambos casos, se podrá elegir la localización hasta agotarse el aforo disponible en los dos espacios.

los actos populares De los actos populares incluidos en el programa Santanica de mi alma destacan, tras la celebración ayer del espectáculo La Revolvedera en el que participaron gran parte de los grupos de música y danza de Tudela, los homenajes que se realizarán en el patio del centro cultural Castel Ruiz durante la mañana del 25 de julio (11.00 horas). Se realizará un reconocimiento conjunto: al Tudelano Popular (Peña Ciudad Deportiva), al Ausente (Peña La Jota), a la Abuela de Tudela y al Bodeguero (Peña Moskera) y se entregará el Quiosco de Oro (Peña La Revolvedera). Este mismo día tendrán lugar dos homenajes a la patrona Santa Ana en la plaza Vieja, a cargo de las escuelas de jotas de Raimundo Lanas y Camino Martínez.

Un día antes la peña Beterri trae hasta Castel Ruiz el espectáculo con txistus, danza e imágenes que lleva por título 1521-2021. Música alrededor de la historia.

Por otra parte, la empresa Toros y Eventos Navarros SL ha programado dos corridas para los días 25 de julio y 14 de agosto. En la primera, con toros de la ganadería Guadalest, intervendrán los diestros David Fandila El Fandi, Manuel Escribano y López Simón, mientras que en la segunda lo harán Uceda Leal, Juan del Álamo e Imanol Sánchez ante toros del Marqués de Quintanar.

detalles

Horario. Los espectáculos comenzarán a las 22.00, excepto los infantiles (21.00). Tanto la reserva de entradas como la venta, darán comienzo el 5 de julio.

Coste. Las actuaciones cuestan al Ayuntamiento 251.000 euros, que es el dinero que recibirá la empresa de espectáculos Tic Tak por elaborar este programa.

Actuaciones de pago. Pedro El Granaíno (12 y 8 €); Viva Suecia (18 y 14 €); Hombres G (25 y 20 €); Lágrimas de sangre (14 y 10 €).

Gradas. 2500 personas repartidas entre 387 en el ruedo y 2.113 en los tendidos. Los espectadores del ruedo se repartirán en un total de 109 mesas altas con pie de acero de alta estabilidad y tablero superior en madera o acero y taburetes metálicos con reposapiés y respaldo. Un total de 26 mesas serán de 2 personas (filas 3 y 7) y 83 mesas de 4 (filas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9).

Cómo entrar. En las gradas, la reserva y venta de entradas estará distribuida y se podrá elegir reservar o comprar entre 5 tendidos independientes siendo en todos ellos la entrada general. Será un acomodador el que acompañe hasta su asiento a los espectadores por orden de llegada. Habrá también, personal de seguridad en la entrada, salida e interior de la plaza y tanto la entrada como salida, se harán de forma escalonada, abriéndose las 3 puertas de acceso una hora antes del inicio de cada espectáculo.24 de julio. 'Txistus 1521, músicia alrededor de la historia' (Castel Ruiz), organizado por peña Beterri.

25 de julio. Coloquio taurino (Hotel Bardenas) y corrida. Toros de la ganadería Guadalest, intervendrán David Fandila El Fandi, Manuel Escribano y López Simón.

26 de julio. Mercado de alimentos (plaza Nueva) y homenajes populares (Castel Ruiz) y a Santa Ana (plaza Vieja).

30 de julio. Flamingos en plaza de toros.

31 de julio. Viva Suecia. Plaza de toros.

1 de agosto. Espectáculo infantil 'Dance in the air: Un poco loco'.

5 de agosto. Conciertos en las residencia. (Kimbambá y Musas). Goxua'n Salsa (Elvira España).

6 de agosto. Remember Queen en plaza de toros.

7 de agosto. Hombres G, plaza de toros.

8 de agosto. Revista Luis Pardos: 'Ahora nos toca reír', plaza de toros.

13 de agosto. Lágrimas de sangre, en plaza de toros.

14 de agosto. Coloquios taurinos y corrida con Uceda Leal, Juan del Álamo e Imanol Sánchez con toros del Marqués de Quintanar

15 de agosto. Encierro chiqui, clases de toreo y festejo taurino popular con concierto de paso dobles (plaza de toros) (10.00 en plaza de toros).

