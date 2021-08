"Volveremos a disfrutar de las fiestas que un virus asesino nos ha arrebatado ya dos veces "

Tafalla no escuchará el sonido del cohete el 14 de agosto de 2021. La Banda de Música, que cumple 160 años, tampoco amenizará la calle tras esta explosión que la mayoría de tafalleses y tafallesas extrañan desde hace ya dos años. Las tres Peñas de Tafalla El Aguazón, El Cierzo y El Empuje tampoco recorrerán las calles junto a los gaiteros y txistularis, ni organizarán las cenas populares, ni habrá Gran Prix en el Día de las Peñas. El torico de fuego no correrá detrás de los niños y las reses bravas y novillas tampoco perseguirán a los no tan niños. Los gigantes no bailarán y las demás agrupaciones musicales y culturales como la Agrupación Coral Tafallesa, la Rondalla, la Comparsa, los clarines, timbales , joteros, charangas o dantzaris tampoco mostrarán sus dotes en estos días tan señalados para Nuestra Señora de la Asunción y San Sebastián.

La Salve también esperará un año más. Ahora es tiempo de pensar, de repensar cómo nos gustaría que fueran las próximas fiestas. Hay algunos actos a los que igual no les dábamos importancia y ahora la han cobrado, hay otros que marcan la seña de identidad de toda una ciudad y hay otros que mejorarían con algunos cambios.

"Estoy nervioso, esperando que se lance el cohete para poder parar un rato y disfrutar del momento", decía Jacinto Goñi, concejal de festejos en el Ayuntamiento de Tafalla, horas previas al comienzo de las fiestas en 2019. Unas fiestas especiales por el desbordamiento del río Cidacos un mes antes que provocó grandes inundaciones en la ciudad y en otras localidades cercanas. Lo que no imaginaba Goñi es que una pandemia mundial provocaría la suspensión de las fiestas los dos próximos años.

Es el segundo año sin fiestas. ¿Han preparado alguna novedad desde el Ayuntamiento respecto a 2020?

Ninguna. Es muy triste no celebrar nuestras fiestas, pero las condiciones sanitarias nos imponen estas medidas que esperemos que se terminen este año.

¿Cuál es el acto de las fiestas que más le duele perderse?

Yo diría que todos. Como concejal de Festejos vivo las fiestas con mucha intensidad y me gustan todos y cada uno de los actos que se organizan.

¿Qué actividades culturales, o no culturales, han organizado para este verano?

Tenemos una amplia oferta de verano que va desde el 25 de junio hasta el 10 de septiembre con diferentes espectáculos culturales/musicales para todos los fines de semana. Tenemos carteles distribuidos por el pueblo para informar y la programación también se puede consultar a través de nuestra web del Ayuntamiento.

¿Les gustaría introducir novedades en las próximas fiestas? ¿Cuáles?

Sí. La primera de todas es alargar un día las fiestas. Terminan en sábado y de esta manera finalizarían en domingo. Serían las últimas fiestas de esta legislatura y también un reconocimiento a nuestra juventud que no lo está pasando bien. Sería muy interesante dotar de espectáculos callejeros como oferta de ocio y entretenimiento.

¿Cómo imagina la primera vez que se vuelvan a celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Sebastián?

Siempre en los días previos existe mucha ilusión. Ese año habrá ilusión por partida doble y cuando se tire el cohete será un momento muy emotivo. Recordaremos todo lo que hemos pasado y también significará alegría porque volveremos a disfrutar de las fiestas que un virus asesino nos ha arrebatado dos veces. Aunque no celebre su gran cita actual, Tafalla sigue siendo un lugar especial con un gran patrimonio cultural.

¿Por qué visitar la ciudad del Cidacos?

Tafalla es centro neurálgico de la zona media, lugar de partida y llegada para recorrer toda una amplia oferta turística que tenemos en nuestra comarca. Y en lo que se refiere al propio Tafalla podemos observar el casco antiguo más amplio de Navarra con cantidad de lugares de interés histórico-turístico, siendo un placer caminar por sus calles. Y ya si alguien te va contando su historia... ¡Quedas fascinado! Además, gozamos de una amplia gastronomía y hostelería con un ambiente social extraordinario. Y aunque suene a tópico, Tafalla es un pueblo de acogida para cualquier persona que quiera visitarnos y sentirse muy a gusto.

¿Y qué tesoros esconde este municipio?

Muchos. Si empezamos por el Edificio Recoletas, Palacio de los Mencos, la Casa de Cultura, las Iglesias de Santa María y San Pedro, el Palacio de los Mariscales y recorremos los rincones de su casco antiguo para finalizar en la plaza Francisco de Navarra, comprobaremos esos tesoros que la historia nos ha dejado.

Un mensaje para los tafalleses y tafallesas...

Esta situación pasará. Soy consciente de lo duro que está siendo para todos en todos los sentidos, pero ya falta menos. ¡Viva Tafalla! ¡Gora Tafalla!