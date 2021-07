Las recetas favoritas de la familia Amurrio Guembe

Cordero lechal, fácil y rico

-Ingredientes

1/4 de cordero lechal, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra

-Elaboración

Este plato es tan bueno que no necesita más que el producto. Aun así, sí que es verdad que se puede acompañar de una ensalada o unas patatas panaderas para acompañar. Puede ser una buena opción, ya que el jugo que soltará la preparación del cordero lechal se empapará en las patatas. En este caso lo único que tendremos que hacer una vez tengamos el cordero lechal sobre la mesa será precalentar el horno a 160 grados durante 10 minutos. En este tiempo se habrá acumulado el calor suficiente como para hacer bien el cordero, aunque también hay que tener en cuenta que no todos los hornos son iguales. Mientras estemos precalentando el horno pondremos el cordero, con la piel hacia abajo, en una tartera o fuente que podamos introducir al horno. Una vez todo listo lo meteremos durante 15 minutos. Pasado este tiempo le daremos la vuelta y subiremos la temperatura a 200 grados. Le añadiremos un poco de aceite, lo salpimentaremos al gusto y tras 20 minutos lo tendremos listo para comer. On egin!

Flan casero de la abuela

-Ingredientes

1 litro de leche entera, 8 huevos, 250 gramos de azúcar y extracto de vainilla.

-Elaboración

Lo primero que haremos, una vez tengamos todos los ingredientes a mano, será hervir el litro de leche en una cazuela durante un máximo de 10 minutos. Al mismo tiempo, de ahí la importancia de tener todo a mano, batiremos los 8 huevos durante el tiempo que está hirviendo la leche con una batidora eléctrica o con unas barillas tirando de brazo. Una vez la leche haya hervido vertemos la leche sobre la mezcla del huevo y continuaremos mezclando todo bien. A continuación caramelizaremos varios moldes, para que la base que luego será la parte superior del flan tenga caramelo. Una vez hecho verteremos la mezcla en cada uno de los moldes. Ahora para lograr la forma consistente del flan cocinaremos los moldes en el horno al baño María. Una vez lo hagamos lo retiramos y lo dejamos enfriar. Ahora solo queda probarlo.

Auténtico flan casero de la abuela.