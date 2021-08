Grecia: La cuna de la civilización de Occidente

Para muchos investigadores, Grecia es el país que mayor influencia ha tenido en la antigüedad. Este país situado al sureste de Europa, es considerado la cuna de Occidente. Su capital, Atenas, es la ciudad más poblada del país y le sigue muy de cerca Tesalónica. Otros pueblos, como El Pireo, Patras, Heraclión o Larisa, son, tanto política como económicamente, muy importantes.

En cuanto a su localización en el mapa, está situado de tal manera que perteneciendo a Europa hace frontera con Asia y África. Físicamente, en el noroeste, encontramos a Albania; en el norte, se encuentra Macedonia del Norte y Bulgaria; y en el noreste está Turquía. Además, en cuanto al territorio, podemos decir que Grecia posee 1.400 islas, de las cuales sólo 227 están habitadas.

Por otro lado, no hay que olvidar que Grecia para Occidente -es una expresión surgida en el siglo XV? para referirse a las culturas de base cristiana ubicadas en la zona occidental de Eurasia y por extensión utilizada para referirse también a aquellos países que, en el proceso de expansión europea, adoptaron su cultura (cultura occidental) y conformaron la llamada civilización o bloque occidental- es el país en donde nació la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura y el estudio de la historia, la política y los más importantes principios de las matemáticas, así como de la ciencia. De esta manera, no cabe duda de la importancia que ha tenido en la historia este país.

En este sentido, el legado de toda la historia Grecia, por lo que anualmente recibe una infinidad de turistas, se puede observar en el arte, la arquitectura, gastronomía, literatura y otros aspectos culturales.



filósofos destacados



A la hora de hablar de grandes pensadores, no cabe duda de que tenemos que hablar de los filósofos de la antigua Grecia. Aun así, y antes de enumerar a algunos de ellos, cabe recalcar que por muy sabios que fueran, no siempre estaban en lo cierto. No cabe duda que sus pensamientos, enseñanzas o legado se ha mantenido vigente hasta nuestros días para lo bueno y para lo malo.

El primero de ellos es Sócrates, que nació en el 70 a. C. y murió con 71 años, y fue el creador de la filosofía moral, que no cabe duda que ha tenido un peso muy importante en la sociedad actual. Este tipo de filosofía hace referencia directa a la ética, que es una rama que estudia o trata la conducta humana en todos sus ámbitos. Ahí encontramos el análisis racional de lo bueno y lo malo o de lo que es correcto hacer o no. Además, también se trata la moral, la virtud, la felicidad y el buen vivir del ser humano.

El segundo que mencionaremos será Aristóteles. Además de filosofo fue un científico más que destacado en su época, nació en el 384 a. C. y murió con 58 años. Es considerado junto a Platón -el tercer filósofo del que hablaremos y que nació en el 427 a. C. y murió con 80 años- como el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Platón, por su parte, es uno de los filósofos más citados de toda la historia y por tanto uno de los más reconocidos. Destacar que fue discípulo de Sócrates y que tuvo ambiciones políticas que no fructificaron tras su desilusión con el proceder de los gobernantes que había en Atenas.

Por último, en lo que a grandes pensadores griegos se refiere, mencionaremos a Tales de Mileto. Nació en el 624 a. C. y murió a los 78 años. Se le considera que fue el fundador de la filosofía griega y por tanto, se le considera uno de los siete sabios de Grecia. Una de sus teorías principales dice que todo procede del agua y que tras todos los cambios que podamos realizar todo vuelve al final a convertirse otra vez en agua.



mitología griega



A continuación contaremos dos leyendas de la mitología griega. La primera de ellas tiene el nombre de 'El nudo gordiano'. Cuenta la historia de un campesino frigio -de Frigia- llamado Gordias y que se convirtió en rey después de entrar el primero en un pueblo con un carro en el cual estuviera posado un cuervo, tal y como indicaba el oráculo. Tras esto, en forma de agradecimiento ofreció su carro a Zeus y para ello, lo colocó en un pequeño bosque atando la lanza del carro al yugo. El nudo resultó imposible de quitar, por lo que se dijo que el que fuera capaz de quitarlo se convertiría en gobernador de Asia. Muchos fueron los que lo intentaron hasta que en el año 333 a. C. Alejandro Magno trató de quitarlo pero no pudo. Entonces, sin pensarlo lo cortó con su espada y automáticamente hubo tormenta. Se dice que Zeus, no estaba contento con su solución.

La segunda de las leyendas de la mitología griega cuenta la historia de 'Íbico'. Este poeta nació en Calabria pero murió en Corinto tras el asalto de unos ladrones mientras trabajaba en la corte del tirano de Samos Polícrates. Supuestamente, como dice la leyenda, cuando estaba a punto de morirse pidió a una manada de grullas que vengará su muerte. Poco tiempo después, en un teatro en el que se encontraba uno de sus asesinos, entró una grulla y dijo, "ahí van los vengadores de Ílico". En ese momento, los presentes supieron que él había sido uno de los asesinos de Ílico. Por lo que desde entonces las grullas son un símbolo de la justicia poética.



incendios en las últimas semanas



En la actualidad, Grecia está siendo devastada por los incendios forestales que comenzaron el pasado 22 de julio. De la misma manera que viene sucediendo en años anteriores por estas fechas Grecia en su totalidad está sufriendo esta catástrofe que se está llevando vidas a su paso, así como viviendas.

En julio se empezaron a detectar temperaturas muy altas en todo el país. A esto, con el paso de los días, se le sumaron fuertes rachas de viento que originaron que poco a poco se fueran creando más incendios. Desde el comienzo hasta hoy en día se han llegado a registrar temperaturas históricas de hasta 46 grados, en el mes de agosto, en algunas zonas donde el fuego estaba acechando fuertemente.

Desde el comienzo los bomberos registraron un total de 428 incendios forestales descontrolados que arrasaron con todo a su paso, como por ejemplo edificios y miles de terrenos. Por último, entre la ayuda internacional destaca que Alemania ha enviado como mínimo 216 bomberos y 44 vehículos, Polonia 143 efectivos y 56 camiones y España o Estados Unidos que han enviado dos y un avión, respectivamente.