Los orígenes del teatro

De la misma manera que hoy en día nadie se extraña cuando algún conocido dice que el fin de semana no salió de casa porque se quedó viendo 'Netflix' o porque fue al cine a disfrutar de una película, en la antigua Grecia todas las grandes ciudades disponían de su teatro donde poder entretenerse. Hoy en día muchos de esos teatros se pueden visitar, mientras que otros están en ruinas y con el paso del tiempo se han convertido en uno de los mayores atractivos de todos los turistas.

Antes de mencionar los seis teatros antiguos que en la actualidad siguen activos hablaremos sobre el teatro griego. El teatro entendido como arte dramático nació en la antigua Grecia entre los siglos VI y V a. C. y en su origen se empezaro an interpretar rituales relegiosos. Posteriormente nació el teatro romano que tuvo una gran influencia del griego y en esta ocasión comenzaron a mezclar la música, la danza y el arte escénico.

Por otro lado, la construcción de los conocidos como teatros clásicos, que todavía a día de hoy se pueden ver y disfrutar con actuaciones, fue entre el siglo V y III a. C. En aquellos años todas las grande ciudades, como es el caso de Atenas, disponían de teatros que fácilmente podían albergar a 15.000 personas. Para los más futboleros, tenían una capacidad similar a la del campo del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, que tiene una capacidad máxima de 16.500 personas.

Volviendo al tema que nos ataña, los teatros en Grecia, podemos decir que las primeras representaciones que se realizaron eran danzas, cantos o similares que se pudieran realizar en espacios abiertos. Siempre cerca de un altar del dios cuyo honor tenían que venerar. Por esta razón, junto al teatro la gran mayoría de las veces habían construido un templo. Al principio los espectadores no estaban sentados, ya que no había asientos pero esto cambió después de un desplome de tierra ocurrido en Atenas. De esta manera, todos los teatros fueron introduciendo los asientos en sus gradas.

En cuanto a la disposición de las gradas o del teatro en sí tenían una gran diferencia con los romanos. Los griegos construían sus teatros al lado de una ladera para no tener que construir una grada. Los romanos, por su parte, preferían escoger una zona llana para a partir de ahí elevar una grada. Aun así, hay que destacar que los griegos no empleaban la misma técnica de los romanos porque no sabían construir bóvedas. Por último, señalar que los griegos tenían mucho más detalles que los romanos en cuanto a decoración y adornos de papel.

Sobre la acústica y la visión desde las gradas hay que señalar que el conocimiento de las matemáticas de los griegos jugó un gran papel en su favor. Tras muchas investigaciones decidieron hacer el teatro en forma semicircular para lograr que la acústica fuera buena desde todos los sitios. Con la visibilidad sucedía lo mismo, ya que al estar construido de forma semicircular no había ningún obstaculo que impidiera ver bien.

Hoy en día ningún teatro ha conseguido mejorar la acustíca de los griegos y esto se debe, según un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Georgia, a los asientos de caliza que tenían los teatros, capaces de absorber ondas por debajo de 500Hz.

A continuación hablaremos de seis teatros antiguos que se pueden visitar y disfrutar hoy en día en Grecia.

Odeon de Herodes Atticus

El primero del que hablaremos será el Odeon de Herodes Atticus. Se construyó durante la época romana, entre 160 y 174 d. C. y durante cientos de años estuvo desaparecido por completo bajo tierra. Lo redescubrieron en el siglo XIX y durante ese periodo trataron de reconstruirlo pero no fue hasta mediados del siglo XX, concretamente en 1955, cuando lo lograron. Ha sido el teatro principal de actuaciones musicales del festival anual de Atenas y Epidauro , que se celebra entre junio y julio, y tiene una capacidad de 4.500 personas.

Teatro antiguo de Epidauro

El segundo será el teatro antiguo de Epidauro situado en el Santuario de Asclepio. Es conocido por su gran acústica y puede albergar a un máximo de 14.000 personas sentadas en las gradas. Una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial este teatro empezó a usarse para representaciones de drama griego clásico, con actores griegos y extranjeros, y ocasionales actuaciones musicales importantes. Por último, desde 1954 cada mes de julio y agosto se organizan el Festival de Atenas y de Epidauro.

Teatro en el Peloponeso

El tercero es el pequeño teatro antiguo de Epidauro, en el Peloponeso. Nunca ha podido albergar a más de 2.500 espectadores y dispone de 9 niveles con 18 filas de asientos. Lo construyeron en el siglo IV a. C. y fue redescubierto en 1970. Se suelen realizar musicales durante la época de verano, ya que cubre varios de los eventos del Festival Helénico.

Teatro de Filipos

El antiguo teatro de Filipos situado en el norte de Grecia se fundó bajo el mandato del padre de Alejandro Magno, el rey Felipe II de Macedonia. Desde entonces se ha ido manteniendo y pasando de mano en mano en base de quién tenía el poder en cada momento. En este teatro se puede disfrutar del Festival de Philippi en el mes de julio y agosto. Se puede disfrutar de obras de teatro, música, danza, artes visuales y poesía.

Teatro de Tasos

El teatro de Tasos se construyó en el siglo V a. C. y siempre está en obras, aunque hay veces en las que sí se puede visitar. Alberga pequeños eventos de poesía y música cuando se incluyen en el Festival de Philippi.

Teatro de la antigua Dion

El último teatro del que hablaremos es el teatro de la antigua Dion, muy cerca de Salónica. Se descubrió en el siglo XIX pero no empezaron la obras de excavación hasta el 1970. Aun así, no se pusieron a trabajar en serio o por lo menos con una estrategia de excavación hasta 1982. Se realizan actuaciones de teatro contemporáneo, música y danza durante los meses de julio y agosto.