El rock andaluz golpea de nuevo

En los últimos años, el grupo sevillano Califato ¾ ha aprovechado la celebración del Día de Andalucía, el 4 de diciembre, para aportar su granito de arena y publicar una canción en clave regional. En 2019 se estrenaron con 'Puerta de la cânne'; en 2020, le tocó el turno a 'Çambra der huebê çanto', uno de los cortes más destacados de su último álbum, 'La Contraçeña'; y recientemente, han sorprendido a todo el mundo con otro sencillo tan marciano como folclórico. La instrumental y ceremoniosa 'No inno de Andalucía' se interrumpe con unas cuántas expresiones célebres de Chiquito de la Calzada (al ataquerl, ahorarl, fuegorl, jarl), dando como resultado una curiosísima mezcla. En la canción se percibe el incienso de la Semana Santa, recuerda a los ritmos endiablados del Bowie de 'Little Wonder' y hace reír con el característico humor del peculiar cómico andaluz.

Lo explican ellos mismos en su bandcamp. "El día de Andalucía es un momento significativo en la infancia de las chavalas y chavales andaluces. La clase de música es el templo de la flauta dulce. Todas las cabecitas del cole se saben la melodía y la letra del himno andaluz. Esta versión es un homenaje a nuestra infancia, donde la melodía en tonalidad menor, cortesía del productor de humor y música en internet 'tontimer weber', se mezcla con ritmos rotos del sur. Una celebración, una fiesta que todos los andaluces hemos conocido, donde la semilla del andalucismo se planta en nuestros corazones".

Desde su sorprendente debut, Califato ¾ no han dejado de hacer dos cosas: escarbar y reivindicar los sonidos de su tierra y, al mismo tiempo, liberarse de prejuicios para añadir todos los ingredientes musicales posibles. La mezcla puede llegar a apabullar, pero acaba funcionando. La formación andaluza está desarrollando una carrera más que interesante metiendo en la olla todo lo que tienen a su alcance: electrónica, flamenco, hip hop, dub, hardcore-rap... La experimentación llega hasta tal punto que retuercen la gramática abusando de la medieval cedilla, una de sus señas de identidad. 'La Contraçeña' es el trabajo de unos amantes del flamenco y de su tierra en el que, esta vez, tiran de sonidos más psicodélicos.

