Nepal: el centro del budismo

Sus altas cumbres, sus templos budistas y las innumerables actividades por hacer en este país, lo convierten en el viaje perfecto para fusionar cultura y diversión. Este fue el destino que eligieron nuestros protagonistas, Nahia y Ion, para su luna de miel

Rodeado por India y China, los dos colosos de Asia, Nepal fue bendecido con una naturaleza tan variada como espectacular: las cumbres más altas del planeta y los valles que las sostienen son el escenario ideal para cualquier amante del montañismo o el senderismo; ríos impolutos y muy escénicos hacen posibles raftings de todos los niveles de exigencia; en las llanuras del Terai, parques nacionales de ambiente subtropical permiten la experiencia de un safari entre tigres, rinocerontes y gaviales.

Pero, además, pocos países del mundo acogen un patrimonio cultural tan rico y tan bien preservado como el de Nepal, obra de una sociedad conformada por un mosaico de casi un centenar de etnias, numerosas religiones y lenguas. Viajar a Nepal es adentrarse en un país que mantiene muy presentes antiguas tradiciones, creencias, mitos y supersticiones que hacen de él un destino único para conocer la historia de las culturas milenarias que se han mezclado en Nepal.

El valle de Katmandú es uno de lugares que no hay que dejar de visitar en Nepal. Turismo a un mundo de color, de vida, de tradiciones y contrastes. En este valle se encuentran muchas de las localidades que deberá recorrer. La primera de ellas es, sin duda, la capital del país, Katmandú. La principal urbe de Nepal es un hervidero de personas yendo y viendo por las calles de su centro histórico, que se mezclan con los rickshaws, los coches, las bicis y, como no, las vacas sagradas. Las callejuelas del centro están salpicadas de templos, stupas gigantes y edificios medievales. Sin olvidar la plaza Durbar, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que, junto al antiguo palacio real, le trasladará a la época de mayor grandeza de la monarquía nepalí. No se pierda tampoco los templos de Bodnath y Pashupatinah.

En este fértil valle se encuentran otras localidades que no puede dejar de visitar en Nepal. Turismo a través del tiempo que le trasladarán al pasado glorioso de algunas de estas ciudades. Por ejemplo, en Bhaktapur encontrará uno de los lugares de peregrinación más importantes de todo el país. Allí se ubica el Templo de Nyatapala, una espectacular pagoda de cinco pisos que es considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional nepalí.

Por otro lado, la cordillera del Himalaya es otra de las razones para viajar a Nepal. Esta formación montañosa, que alberga siete de las catorce cimas que superan los 8.000 metros de altitud, además de muchas otras que rozan el firmamento, ha influido en la historia y la cultura de Nepal. Turismo de montaña, pero también de mitos y leyendas, como la del Yeti se esconden en el Himalaya.

Las 8 curiosidades que desconocías de Nepal

1. Se encuentran las montañas más altas del mundo

En Nepal hay 8 de las 14 montañas más altas del mundo (de más de 8000 m.). En él también se encuentran 240 picos de más de 6000 metros de altura sobre el nivel del mar.

2. El Everest, la montaña más alta del mundo, está en Nepal.

La mitad del Monte Everest está en Nepal y la otra mitad está en Tíbet (ahora China).

3. Los nombres originales del Monte Everest son: Sagarmatha y Chomolungma.

Andrew Waugh fue un topógrafo inglés que trabajó en la India cuando ésta seguía colonizada por los británicos y puso el nombre actual del Monte Everest. Andrew Waugh quiso homenajear así a su antiguo predecesor en el cargo: George Everest. No obstante, el Monte Everest ya tenía nombre. En Nepal se conoce como Sagarmatha y en Tíbet como Chomolungma.

4. No está claro quién subió primero al Everest.

No fue hasta 1953 que el sherpa nepalí, Tenzing Norgay, junto con el neozelandés, Edmund Hillary, alcanzaron la cima del Everest y bajaron para contarlo. No obstante la montaña podría haber sido escalada anteriormente, en 1924, por dos alpinistas británicos que murieron en ella. Sigue siendo el gran misterio del Everest si murieron después o antes de llegar a la cima.

5. La leyenda del Yeti, el monstruo de las nieves que habita en el Himalaya.

Hay gente que cree que el monstruo de las nieves existe e incluso hay quienes afirman haberlo visto. No hay pruebas científicas de su existencia, pero algunos escaladores dicen haber visto huellas gigantes en la nieve o incluso haber visto el animal bajando por la montaña. En un templo budista nepalí tienen en exposición el supuesto pelo de un Yeti. También se han organizado varias expediciones para encontrarlo.

6. El 28 de mayo de 2008, Nepal dejó de ser una monarquía y fue declarada una república federal.

A finales del 2007 los partidos políticos nepalíes acordaron elegir una Asamblea constitucional que tendría que abolir la monarquía. Al año siguiente el Partido Comunista de Nepal ganó esas elecciones y la Asamblea proclamó la república dejando atrás 240 años de monarquía.

7. La religión más importante del país es el hinduismo.

A pesar de que Buda nació en Nepal, el 80% de los nepalíes son hinduistas. Solo el 10% son budistas. El porcentaje restante se reparte entre musulmanes, Kirant Mundhum y cristianos.

8. La bandera del Nepal es la única en el mundo que no es rectangular.

La actual bandera fue adoptada en diciembre de 1962, los dos triángulos de los que está formada la bandera simbolizan las montañas del Nepal y las dos principales religiones: el budismo y el hinduismo.