Doncic, pillado de fiesta en la Villa Olímpica

Luka Doncic realizó este lunes la segunda mejor marca anotadora en unos Juegos Olímpicos con 48 puntos y 11 rebotes, para guiar a su selección eslovena para derrotar a Argentina por 118 a 100. La selección eslovena decidió celebrar esta exhibición en uno de los cuartos de la Villa Olímpica, pero, con lo que no contaron, era que se se iba a publicar lo que allí sucedió que no está permitido debido a las restricciones por la Covid. Fue una persona ajena al cuadro esloveno, la jugadora de la selección femenina de baloncesto, Cristina Ouviña, que fue invitada al cuarto y publicó varias 'stories' en su Instagram que borró más tarde, pero no lo suficiente para que se hicieran virales.



En esas imágenes se ve a Luca Doncic y sus compañeros de equipo sin mascarillas, sin respetar la distancia de seguridad y con una botella de vodka y una cachimba, además de romper la burbuja de la selección al mezclarse con deportistas de otros países en la habitación.



Se desconoce que respuesta tendrá por parte del COI estas imágenes de la fiesta, que según la normativa vigente están prohibidas.





Cristina Ouviña, jugadora de España de Baloncesto femenino, subiendo a Instagram fotos con Doncic y el resto de jugadores de Eslovenia con vodka, cachimba, partida de poker y casi todos sin camiseta.



Menudos jefazos. pic.twitter.com/7r5ssZ4G3r — Iván (@IvanBlanco_26) July 26, 2021