Los jueces van a muerte con el PP, faltaría más

Como los domingos no se publica esta recolección de entrecomillados, me van a permitir que, con 24 horas de retraso, ponga ante sus ojos una de esas frases que vale por cien discursos y doscientos ensayos académicos. La pronuncia desde la primera de La Razón Enrique López, consejero de justicia de la Comunidad de Madrid y exmiembro del Tribunal Constitucional: "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial". Cabe aplicar literalmente la frase de las pelis y las series de juicios: no hay más preguntas, señoría.

Lo lean por donde lo lean, cabe poco que interpretar ahí. Aún así, y tras el escándalo que han provocado las palabras de López, hoy el diario de Marhuenda viene con la vieja cantinela de la tergiversación y trata de explicarnos lo que de verdad quería decir el consejero y magistrado. Diría uno que lo empeora: "En la citada entrevista, López apuntaba que el PP tiene «el apoyo de la mayoría de la carrera judicial», refiriéndose con estas palabras a que «la renovación es también un deseo de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ». Un apoyo éste –a la necesidad de una modificación de la ley– que, sin embargo, el PSOE trató de manipular y darle la vuelta atacando tanto a los populares como a la independencia judicial".

Como no hace falta mucho más, nos plantamos en la primera de El Mundo, en la que luce esplendorosa la lideresa por antonomasia Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. ¿Y para qué saca ahora del baúl el diario de Unedisa? Se diría que para enredar y para poner su pica en Génova a favor de la causa ayusiana. "Ponerle trabas internas a Ayuso es ayudar a Sánchez", es el titular escogido para la apertura a todo trapo, aunque junto a la imagen señorial de la protagonista, hay otras cuatro declaraciones destacadas. Entre ellas, esta: "Si queremos gobernar, tenemos que rehacer puentes con Vox".

En el interior, dos páginas sin desperdicio que contienen bofetadas y más bofetadas a Casado. "Cayetana ha sido la mejor portavoz que ha tenido el PP", dice Aguirre, por ejemplo, antes de despacharse a gusto ciertos compañeros de militancia: "En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado. No sé a qué llaman ellos revivir, pero casi sería mejor que remueran, porque desde que está la gestora no ganamos una elección. Las han perdido todas".

De ABC, poco que cosechar en este inicio de semana laboral. Como mucho, este resumen de la Diada que hace un tal Jesús Nieto Jurado: "Violentar la comisaría de Vía Layetana, dos carreras por Urquinaona, y el CDR con la diarrea mental que le va metiendo la 'tieta' en el hipotálamo junto a la merienda. La Diada 2021 fue todo eso, y por eso rezamos por el alma de Junqueras, amnistiado y en muerte civil".

Rubén Amón, en El Confidencial, va al capítulo siguiente de la Diada, la mesa bilateral, que retrata así: "Es el contexto en que va a convocarse la anómala mesa bilateral. Una timba entre tahúres y trileros que conduce al extremo la degradación de la política. Y no es cuestión de ponerse demagógico y populista, pero el gatillazo de El Prat únicamente perjudica a la prosperidad de los catalanes. Empezando por aquellos que ufanamente todavía asisten al embrujo de la Diada, pensando que la desconexión los convierte en libres".

Y cerramos con Federico Jiménez Losantos, que sigue colgado de la falsa agresión de Malasaña. Según el turolense, no fue tan falsa y tenía como propósito provocar el linchamiento de la derecha. He aquí la argumentación: "La izquierda neocomunista, leninista y gramsciana, es una mezcla de mentira y terror. Mentira para alcanzar el poder y terror para mantenerlo. Pero cuando ya se tiene el poder en una parcela -por ejemplo, en los medios de comunicación y la Enseñanza-, se impone el terror". Bostecen a gusto.