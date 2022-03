Alex Rins termina décimo "in extremis" tras una mala noche

El barcelonés Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió entrar en la décima posición de la jornada casi "in extremis" pues, según confesó, pasó una muy mala noche y dijo que el día había sido complicado en el circuito de Mandalika.





"La verdad que la jornada ha sido complicada.; me he hecho una prueba de antígeno y no he dado positivo, pero estoy que me duelen las articulaciones, la espalda, las cervicales", enumera Rins con evidentes síntomas de agotamiento."Sinceramente,al final de la primera jornada de libres, porque ya te digo, no estoy en buena condición, pero vamos a ver si podemos mejorar para mañana, porque", explica el piloto de Suzuki, quien afirma que será "importante clasificar bien el porque la pista no está muy limpia y a la que te sales un poco de la trazada empiezas a patinar y va a ser complicado adelantar. Vamos a ver si mañana nos encontramos mejor".Alex Rins prefiere que la carrera de Indonesia sea en seco, a pesar de que lasy quizás por ello aseguró: "No nos tenemos que confiar porque estamos al límite. Estamos décimos y a la mínima que se mejore mañana podemos quedarnos fuera, por eso tenemos que estar atentos y en el caso de que me encuentre peor y no pueda mejorar, tocará pasar por la Q1"."Si llueve,, porque sí que es verdad que en el test del primer día fue desastroso, el segundo mejor y el tercero un poquito mejor, así que si no llueve yo creo que la condición será mejor", insiste el piloto de Suzuki.Desde su punto de vista, las claves para la carrera en Indonesia estarán en el calor, los neumáticos y la posición en la salida."El calor puede ser determinante.y la posición de parrilla también. Al principio, parece que hay muchos puntos de adelantamiento, pero con el asfalto en estas condiciones es complicado. Es muy complicado, así que", dijo.