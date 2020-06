Doneztebe no organizará ni fomentará actos multitudinarios

doneztebe – Con motivo de las fiestas de San Pedro que se han suspendido, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para que no se realicen actividades que puedan dar lugar a la propagación de la covid-19. También ha adoptado una serie de acuerdos con los establecimientos hosteleros, comerciantes y asociaciones culturales y deportivas.

Junto con el Ayuntamiento, Gazte Burrunba, Laxoa Elkartea, Erreka Kirol Elkartea, Erreka Dantza Taldea, Casino Elkartea, Mendi Abesbatza, txistularis de la localidad, Erreka Guraso Elkartea, Doneztebe Futbol Taldea, Centro de Salud, Asociación de Comerciantes y Servicios y diversos alojamientos han decidido "no organizar ni promover actividades e iniciativas que puedan generar aglomeraciones de gente". Al mismo tiempo, han acordado "rechazar cualquier comportamiento incívico y no solidario" y han apostado por "respetar las normas sanitarias y mantener las medidas de seguridad". Informan que "el horario de los alojamientos hosteleros no se ampliará".

Hay que señalar que además de suspender las fiestas, el ayuntamiento también ha decidido no abrir las piscinas municipales este verano, y tampoco se abrirá la Oficina de Turismo ni la ludoteca infantil. Además, el Centro de Salud permanecerá cerrado el 29 de junio y el 1 y 2 de julio (lunes, miércoles y jueves). Tal y como se hace los fines de semana, en el caso de requerir asistencia médica, habrá que llamar al 112.

Bonos El Ayuntamiento ha puesto a la venta 600 vales de descuento por valor de 30 euros, aunque las personas que los adquieran pagarán 20 euros. Se podrán adquirir en las oficinas municipales hasta el 31 de julio, de lunes a viernes y de 10 a 13 horas. Cada doneztebarra mayor de 18 años dispondrá de una tarjeta. El bono podrá ser utilizado hasta el 31 de julio en los 19 puntos de venta adheridos a la campaña (se podrá seleccionar de la lista de participantes en la iniciativa a la hora de adquirir el vale de descuento). Estos bonos se podrán gastar hasta el 31 de julio, fecha a partir de la cual perderán su vigencia. Al finalizar la campaña los puntos de venta dispondrán de un plazo para entregar la documentación requerida y las facturas. Con esta iniciativa el ayuntamiento ha querido aportar 6.000 euros para paliar la crisis de covid-19.