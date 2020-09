El Defensor pide un informe municipal sobre el "abandono" de la red ciclista en Pamplona

El Defensor del Pueblo de Navarra pedirá al Ayuntamiento de Pamplona un informe sobre el "estado de abandono" de las vías ciclistas en la ciudad, tras admitir la denuncia emitida por la persona responsable del blog SabesDondeCiclas.com, especializado en movilidad ciclista. En su queja, el ciudadano recuerda que "de todos los espacios ciclables de la ciudad sólo se ha hecho mantenimiento en cuatro casos: en la avenida Barañáin; calle Miluze; avenida Gipuzkoa y avenida de Pío XII. Estas cuatro únicas actuaciones desde la creación de la red ciclista en 2008 han dejado de ser efectivas, salvo en la avenida Gipuzkoa, pues los tres puntos restantes vuelven a presentar el estado de abandono previo al citado mantenimiento", valora.

El denunciante, que es además policía municipal especializado en movilidad en bicicleta, formador en patrullaje ciclista, recuerda en su blog que los nuevos carriles bici que se han ido incorporando a la estampa habitual de la ciudad son "técnicamente muy mejorables, con notables errores de diseño y de señalización que tienen mucho de peligro y poco de solución. Carriles bici para los que no se ha querido ser asesorados por el Observatorio de la Bicicleta de Pamplona y que le han costado una reprobación al concejal del gremio, Fermín Alonso".

Estos nuevos proyectos, señala, "contrastan con el estado deplorable que presentan el resto de vías ciclistas de lo que no sé si se puede llegar a llamar red ciclista pamplonesa. Y es que esta red ciclista, inconexa a más no poder, lleva en estado de abandono desde su creación, allá por 2008 aproximadamente. Carriles bici sin elementos segregadores, que los automóviles invaden en sus trazadas o al estacionar incorrectamente como los de la calle Abejeras o Miluze. Aceras bici sin pintura alguna, en las que no se sabe si se puede circular en bici o VMP por ellas, según lo establecido por la ordenanza de movilidad, otro de los fracasos en esta temática. Fuente del Hierro, avenida Barañain, avenida Navarra, lugares en los que es complicado saber por dónde va la acera bici. Aceras bici resbaladizas, borradas, con gravilla y socavones. Toda una aventura moverse en bici por esta ciudad", critica.

Lamenta que el Ayuntamiento "no ha hecho nada al respecto en los últimos 12 años. Y no será por las veces que se le ha exhortado a hacer mantenimiento de los carriles bici. ¿Qué futuro le espera al eje Ejército-Bayona y Yanguas y Miranda viendo estos precedentes? Nada halagüeño. Es fácil predecir que están condenados al abandono, como los que vinieron antes que ellos".