Syria Malo, como pez en el agua sobre el escenario

marcilla – De casta le viene al galgo y es que, si tanto su padre como su madre son cantantes y se desviven y gozan sobre un escenario, ella, Siria Malo Villaplana, no podía ser menos; "todo me lleva a serlo", ríe. Y es que a sus 14 años, a Syria, el nombre artístico que ha adoptado, la música y el arte le corren por las venas desde la cuna. Ahora ha dado un paso al frente y, en plena grabación del que será su primer disco, ha presentado, con motivo del Día Internacional del Acoso Escolar, su single Bullying.

Estudiante de 3º de la ESO en el IES Marqués de Villena y de 1º de piano en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, esta joven marcillesa, que en sus ratos libres toca el ukelele, ha retomado sus clases de canto con el objetivo de seguir creciendo en este mundillo.

Sin embargo, entre sus vecinos ya es más que conocida puesto que con 8 años participó en el concurso televisivo La Voz Kids, algo que revolucionó la localidad y que, recuerda, "fue una gran experiencia". Sin embargo, desvela, de todo se aprende y, a raíz de aquello, las que eran sus amigas, sus quintas, le dejaron de lado y le comenzaron a hacer bullying.

Por este motivo, explica, estaba en casa componiendo, algo que no acostumbra a hacer salvo cuando la inspiración llama a su puerta, pero "tuve claro que quería hacer algo sobre este tema. Llamé a mi productor y nos pusimos manos a la obra. La verdad es que no pensaba que aquella idea iba a desembocar en todo esto. Estoy muy satisfecha".

Más que como antídoto y desahogo, "es una forma de darle visibilidad a un problema que está ahí latente. Quiero que la gente se identifique y hable con sus padres cuando les pase algo así, yo es lo mejor que pude hacer".

primer sencillo A la hora de gestar Bullying, cuenta el productor Miguel Subiza que analizaron el género en el que Syria quería comenzar y se decantaron por el pop, en este caso con tintes flamencos. Y es que, aunque le gusta todo tipo de música, ésta le permite bailar e interpretar, algo que con lo que también disfruta. "Syria nos deslumbró como artista; es sencilla, humilde, con luz propia. Tiene un talento muy grande y especial".

La letra, apunta, está cargada de metáforas con un mensaje claro: Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y es que, aunque es un alegato contra todo tipo de violencia, hace especial hincapié en el acoso escolar. "Desde el principio me sentí muy cómoda con la canción, puede que en parte sea porque siento la letra y me identifico con ella", desvela Syria.

Para grabar el videoclip del tema escogieron localizaciones de Navarra y el País Vasco y "cuando me dijeron que íbamos a hacerlo no me lo creía. La experiencia fue flipante, esa es la palabra".

La puesta de largo de ambas cosas, bajo secreto de sumario hasta el último momento salvo para su núcleo familiar, fue el pasado domingo 2 de mayo en el salón de actos del castillo.

Syria, en doble pase, presentó el single y el videoclip y, además, interpretó un par de versiones y mostró un pequeño adelanto de Al mirarte, otra de las canciones que formarán parte de su LP. "No estaba nada nerviosa por cantar en casa, me quedé muy, muy contenta, me sentí muy especial".

De acuerdo con Subiza, además, "no pretendimos aprovecharnos del día que era para promocionar a una artista sino que el objetivo era reivindicar el Día Mundial Contra el Acoso Escolar".

futuro disco En plena grabación del disco que, a día de hoy aún no tiene fecha de lanzamiento, la idea es que sea un mini LP de entre 5 y 7 canciones. "Nunca se me había pasado por la cabeza conseguir algo así. Mis padres sí que me decían siempre que con esfuerzo las cosas salen, pero esto es increíble. Estoy muy ilusionada pero también sé que tengo que ir poco a poco, sin creerme nada y no empezar la casa por el tejado". De hecho, y aunque a veces necesitaría un día de 48 horas, "no lo llevo mal, creo que ahora me organizo más y que incluso voy mejor en el instituto".

De momento, y con la vista puesta en el Bachillerato de Artes, sus padres Vicente Malo 'Malike' y Tania Villaplana, apoyan a Syria en este camino. "Hay que estar con los pies en el suelo y siempre la apoyaremos, pero ya sabe que con los estudios tiene que seguir sí o sí. Tenemos fe y confianza en que está en buenas manos y sabemos que es a lo que se quiere dedicar, pero siempre poco a poco y con humildad".

Syria no sabe qué le deparará el futuro pero, si le dan a elegir, estará ligado al mundo del arte y, a ser posible, sobre un escenario, bien sea cantando, interpretando o, por qué no, compaginando ambas facetas.