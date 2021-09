La Junta de Baztan vota mañana la ampliación del parque de aventura

La próxima Junta General del Valle de Baztan que se celebra mañana tiene sobre la mesa la solicitud de aprobación del uso del comunal para las actividades deportivas de aventura que BKZ-Navarra Aventura quiere ampliar en el actual Baztan Park en Elizondo, condicionada al arreglo de la carretera. Un proyecto que se presentó hace un año y para el que la Junta General creó una comisión de seguimiento.

"El proyecto se presentó al Ayuntamiento hace 4 meses y ni la comisión de seguimiento, ni Alcaldía ni los departamentos técnicos han requerido más información", explicó en un comunicado Mattari Alzuarte, administrador de BKZ-Navarra Aventura. "En este periodo el proyecto se ha presentado al Parlamento, Turismo, Innovación, Obras Públicas... Todos han coincidido en afirmar que es muy serio, bien articulado y cumple con los requisitos de un proyecto que impulsa el desarrollo sostenible, la cohesión y la innovación", añadió.

La ampliación, argumentó Mattari, se sustenta en tres pilares para su viabilidad económica y social: actividades deportivas de aventura para todo tipo de personas –se plantea una tirolina muy rápida de 800 metros con velocidades de 140km/h, espacios para los más txikis, atracciones novedosas como el vértigo trek, canyóntrek, toboganes gigantes, etc; infraestructuras de restauración, con espacios en el edificio multiusos de recepción, aseos, duchas, almacén, txiki park, rocódromo, etc; y alojamientos en altura entre árboles. "Se plantea construir 10 cabañas en los árboles con las últimas técnicas de construcción, 3 adaptadas para personas con discapacidad. Imprescindible para la viabilidad del proyecto y la consecución de sus objetivos sociales", detalló Mattari.

"graves irregularidades" Tras celebrar tres reuniones informativas este mes para presentar el proyecto con miembros de la Junta General, equipo de Gobierno (Bildu y BaztangoEzkerra) y vecinos de Beartzun-Berro y Antzarborda, barrios donde se sitúa el parque, fueron "de caserío en casería para dejar el informe del proyecto a las personas que acudieron a la reunión y a los /las que no estuvieron", prosiguió Mattari.

Y denunció "las gravísimas irregularidades", surgidas en un grupo de Whatsapp de vecinos de Beartzun, "convocados por alguien, no se sabe quién. Sin un orden del día, no se vota nada y no se levanta acta de la reunión, pero sacan una propuesta que no firma nadie, en nombre de los vecinos de Beartzun, y lo difunden a todos los vecinos de Elizondo para influir en el voto del batzarre y no apoyar la propuesta de BKZ, que consiste en condicionar (ante notario) la ampliación del parque a la mejora de la carretera y proponiendo dejarlo encima de la mesa otra vez". "Y más grave todavía", incidió, "se traslada como legal esta propuesta a un batzarre donde se reúnen los 15 alcaldes de Baztan. Lo consideramos muy grave, ya que se está manipulando a alcaldes a través de una propuesta que no firma nadie y se usurpa el nombre de los vecinos de Beartzun en unas votación de aprobación de un proyecto tan importante para el Baztán, con 4 millones de inversión. No sabemos que influencia tendrá en las votaciones de la Junta General, pero es lamentable que se den situaciones de este tipo", finalizó.