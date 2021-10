Rafael Ansó: "Estamos todos a una contra los macroparques fotovoltaicos, independientemente de nuestro color político: no los queremos"

cizur – Hace dos años y tres meses que Rafael Ansó (Navarra Suma) asumió la vara de mando en la Cendea de Cizur, y aunque este último año y medio haya sido más "raro y complicado" de lo habitual, el balance que hace es positivo. "Hemos estado cerca de la gente, hemos intentado hacer cosas desde el Ayuntamiento, sin parar, y estamos contentos con el trabajo realizado", reconoce. Este segundo verano sin fiestas no se han registrado incidencias e incluso se ha celebrado algún acto cultural para mantener el ocio en una zona cómoda para el confinamiento, dentro de lo que cabe, por sus amplias viviendas, cuidados terrenos verdes y edificios de piedra que mantienen ese encanto particular en pueblos pequeños en los que la convivencia resulta, por lo general, bastante fácil. Aunque con diferentes núcleos de población no todo es tarea fácil.

La Cendea de Cizur está compuesta por 8 concejos con poblaciones y realidades muy diversas. ¿Es una gestión difícil?

Somos 3.800 habitantes. De ellos, 2.800 viven en Cizur Menor, y otros mil se dividen entre Paternáin, Astráin (que suman unos 600), Gazólaz, Larraya, Muru Astráin, Undiano y Zariquiegui. Y el servicio tiene que ser para todos el mismo: más que difícil, es que hay que acertar y darle a cada uno lo que necesita.

¿Eso cómo se consigue?

Se trata de echarles una mano, de estar ahí. En Cizur Menor se ha hecho una residencia de ancianos en suelo concejil, y con el dinero de la licencia de obras hemos subvencionado a todos los pueblos el cambio de iluminación de las calles a led. Este año hacemos una inversión de 90.000 euros en caminos, que durante la legislatura anterior fue de 10.000 anuales. Se ha hecho un estudio y un plan y vamos a arreglar todos. Vamos haciendo mejoras de infraestructuras según las necesidades de cada concejo coordinándonos con ellos.

¿Qué ha sido lo más complicado durante esta pandemia?

La comunicación y la gestión del personal, se teletrabajó para seguir manteniendo relativamente la normalidad, había que seguir pagando las nóminas, las facturas... Porque había muchos servicios que a pesar de la pandemia se siguieron prestando. Tenemos una buena relación con los trabajadores del ayuntamiento y también eché en falta el poder estar presencialmente.

¿Y qué más proyectos tienen en marcha?

Esta semana presentaremos la Agenda 2030. Antes de la pandemia se llevó a cabo un proceso de participación con todos los pueblos para conocer sus opiniones y queremos trabajar con colectivos de vecinos y vecinas, hemos creado una comisión informativa para ir de la mano también con la oposición. Además estamos arreglando las instalaciones polideportivas de Cizur Menor, hemos cubierto las pistas de pádel, también la pista de baloncesto/futbito y se va a reformar y ampliar el edificio, mejorando la envolvente térmica y cambiando el gimnasio.

Es la única localidad de la Comarca de Pamplona a la que le queda por aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. ¿Para cuándo?

El plan de movilidad no se aprobó en la anterior legislatura por unanimidad. Nos han instado a llevarlo a pleno pero de momento no lo hemos hecho porque no lo tenemos claro. Al tener menos de 20.000 habitantes no corre prisa por subvenciones, solo afectaría a uno de los ocho pueblos al que llega la villavesa, en el resto contamos con el servicio de taxi a demanda.

Entre las principales demandas municipales están la conexión peatonal y ciclista con Zizur y las dos rotondas que solicitaron al Gobierno de Navarra. ¿Hay novedades?

Con Zizur Mayor tenemos muy buena relación. Este proyecto se presentó para los fondos Next Generation con el objetivo de mejorar la conexión, pero estamos esperando a que el Gobierno de Navarra lo estudie, de momento no hay novedades. También estamos negociando con la Mancomunidad un autobús que una Zizur Mayor con Cizur Menor, donde además se está arreglando la acera de Camino de Santiago, y hemos hecho una nueva acera de bajada para estudiantes que vienen de la ikastola San Fermín y del colegio Bidasoa. Además iluminaremos el camino hasta Pamplona desde el colegio Santa Clara.

El lunes aprobaron en pleno extraordinario un informe para blindarse frente a los parques fotovoltaicos.

Nuestras normas urbanísticas no los permiten, pero además la afección al campo sería brutal para la agricultura , aparte del impacto visual. Son campos de cereal de alta productividad, se estaría condicionando completamente la producción con cuatro proyectos que vienen a ocupar como 600 campos de fútbol. Y en pueblos como Zariquiegui los quieren poner prácticamente al lado de las casas... Es una barbaridad. En eso estamos todos a una, independientemente de nuestro color político estamos todos de acuerdo en que no los queremos, tanto en los concejos como la oposición.

Y el paso de la línea de alta tensión en Navarra por diferentes municipios de la Comarca ¿cómo les afecta?

Ya nos opusimos en su día y en eso tenemos también sintonía con los concejos y la oposición. Estamos estudiando cómo seguir trabajando jurídicamente contra el paso de esa línea por la Cendea. Este proyecto y el de los macroparques sólo se llevarán a cabo si desde Gobierno de Navarra o desde el Ministerio nos lo imponen en contra del sentir de los vecinos y vecinas de la Cendea. Esperamos que tanto desde Madrid como desde Pamplona se ponga cordura y no se destroce una zona tan bonita de Navarra como es la Cendea de Cizur.

¿Qué medidas van a tomar en este sentido?

Estamos hablando con ayuntamientos como Olza, Galar o Noáin, que también les afecta. Tuvimos una comisión especial de concejos el año pasado e incluso Cizur Menor, al que no le afecta tan directamente, nos ha dado su apoyo y ha mostrado su solidaridad. Nos queremos reunir con el Gobierno de Navarra, con la presidenta, para que nos dé su opinión. Son proyectos que no generan puestos de trabajo una vez que se montan... La residencia Bidealde, que prácticamente se acaba de inaugurar, ha creado más de cien.

