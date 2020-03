1.000 vatios para el barrio

pamplona – No es lo mismo un bafle de 1.000 vatios que tres hijos. Pero hace bulto y saca ruido. Y como Yerai, Izan y Oier no están, Inma Nagore y Fernando Goñi han decidido llenar su vacío a todo volumen. "Con los críos nos movemos mucho y hacemos un montón de fiestas en casa, tenemos a los niños del vecindario continuamente aquí. Ahora nos falta algo..." explica Inma. Esta pareja de Erripagaña ha dejado a sus hijos con familiares para no exponerles al coronavirus; regentan un Ogiberri en San Juan y "estamos en contacto con mucha gente".

En una semana de crisis y coronavirus se han convertido en los dj oficiales de una plaza delimitada por las calles Londres, Madrid y Ángel Postigo Mejías. El mismo vecindario que se ha unido para protestar contra la construcción de viviendas en la Ripa hace ahora piña y canta a coro el No hay tregua de Barricada, a los AC/DC, Queen... y por su puesto Resistiré. El himno de la cuarentena. "Al principio era una canción o dos, ahora son seis o siete porque la gente quiere más. Pero tampoco queremos agobiar, por lo general a la noche con cuatro o cinco ya está bien", concreta Inma, que tiene claras sus preferencias: "Yo es que soy de la Txantrea, y Barricada lo tengo en vena". Hasta el mismo Alfredo Piedrafita se hizo eco del jaleo en las redes sociales: "decir los pelos como escarpias es decir muy poco", escribía el guitarrista de la mítica banda sobre lo que está pasando en Erripagaña.

"Somos muchos vecinos jóvenes, un vecindario nuevo, y tiene un montón de ambiente. La cosa empezó la cosa con los aplausos a los sanitarios. Yo madrugo mucho, me puse la tele mientras me preparaba para ir a trabajar, y en los informativos pusieron la noticia de los aplausos con el Dúo Dinámico. Y dije, 'pues mañana con los aplausos la pongo yo'. La puse, terminó la canción y todo el mundo aplaudiendo, pidiendo otra... ahí empezó la cosa", dice Fernando.

"¡Pon Rosalía!" se desgañitaba una vecina el jueves en el balcón. "¡Canciones de peñas!" pedía otro. "¡Una de Camela" solicitaba un tercero, quién sabe si en broma o en serio. "Como no podemos juntarnos, es una manera de hacernos notar. Nos vemos todos, nos hacemos sentir que estamos en la misma situación... y normalizamos un poco. Nuestros críos, que son como la madre, se apuntan a un bombardeo y no tienen vergüenza ninguna, lo disfrutarían. Y es para que los críos de los demás vean ese ambiente, que no sea una cosa triste y aburrida. Les pones una canción infantil y se la gozan", añade Goñi.

Fernando e Inma llevan menos de dos años en el vecindario porque son del último bloque que se levantó en la zona, pero Fernando no duda: "Estoy encantado. Es una gente súper maja. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, yo me río mucho", concreta sobre las jornadas musicales. Y seguirá pinchando "todo lo que me pidan los vecinos, sobre todo con mensajes positivos. Con un poco de todo, música de aquí, los Rolling...", desgrana Goñi. En el barrio han empezado la cuarentena fuerte, y cree que "si al principio lo estamos dando todo, acabaremos igual. Será por canciones".