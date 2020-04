La coral de Barañáin se une a través de Internet para cantar 'Maitia nun zira'

La Coral Barañáin Abesbatza ha elaborado un vídeo con las grabaciones de cada componente cantando desde sus lugares de confinamiento y cantando la melodía 'Maitia nun zira'.

Con la música coral como base, este grupo ecléctico e intergeneracional posee el don de ofrecer cada temporada un nuevo y sorprendente espectáculo en el que se combinan con criterio, pero sin complejos, diferentes estéticas, formatos y ubicaciones.

Maitia nun zira

Maitia, nun zira?

Nik ez zaitut ikusten, ez berririk jakiten

nurat galdu zira?

Hala kanbiatu da zure deseina?

Hitz eman zenereitan

ez behin, bai berritan, enia zinela!

Hala kanbiatu da...

Ohikua nauzu ez nauzu kanbiatu

bihotzian beinin hartu eta zu maitatu.

Aita jeloskor batek dizu kausatu.

Zure ikustetik gehiago mintzatzetik

hark nizu pribatu.

Aita jeloskorra!

Zuk alaba igorri, arauz ene ihesi

komentu hartara.

Are eta ez ahal da sarturen serora!

Fede bedera dugu, alkarri eman tugu,

gauza segurra da.

Zamariz iganik jin zauzkit ikustera

ene konsolatzera aitaren ixilik.

Hogoi eta laur urte baditut beterik.

Urte baten burian nik ez duket ordian

Aitaren axolik.

Alaba diener erranen dit orori:

"So'gidaziet eni beha ene erraner.

Gaztetto direlarik, untsa diziplina!

Handitu direnian berant date ordian

nik badakit untsa".

Cariño donde estas

¿Cariño, donde estas?

No te veo, ni sé nada nuevo de ti

¿Donde te has perdido?

¿O ha cambiado tu preferencia?

¡Me lo prometiste

No una sino dos veces, que eras mia!

Así ha cambiado...

Me tienes a gritos y no me has cambiado

Cogerme de corazon y amarte

Un padre celoso te lo ha causado

Desde verte hasta hablarte

Te lo ha privado

¡Padre celoso!

Mandaste a tu hija, a huir con tu aprobación

a ese convento.

¡Aun así no ha entrado al cielo!

Tenemos la misma fe, hemos estado juntos

Es algo seguro.

Lleno de cargas he ido a veros

También a consolar el silencio de mi padre

24 años tengo ya

Un año en mi cabeza no sería en cambio

Por culpa de mi padre.

Que ella me diga eso siempre:

¡Déjame conducir por una vez!

Desde que era jóven, ¡tanta disciplina!

Cuando crecieron llegan tarde en cambio

Yo lo sé en el fondo.

Siempre atentos a las nuevas composiciones, descubriendo repertorios desconocidos, provocando a los compositores nuevas creaciones, "pero siempre agarrando de la mano a la gente, sin alejarnos del latido de la vida diaria", destaca la coral en su página web. "Cantamos historias y contamos canciones. Nuestro sueño es no dejar a nadie indiferente".