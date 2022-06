Las trabajadoras del CAF en Egüés vuelven a concentrarse para exigir la aplicación del convenio

Las trabajadoras del Centro de Atención a las Familias del Valle de Egüés volvieron a concentrarse este pasado martes a las puertas del Ayuntamiento para solicitar "la aplicación íntegra, real y efectiva" del Convenio Sectorial de Intervención Social.

Posteriormente, subieron al pleno municipal en el que intervinieron denunciando que sus condiciones laborales no son las que por derecho les corresponden: "A 7 de junio de 2022 no se nos está aplicando el convenio de intervención social, ni en lo económico ni en vacaciones y permisos ni en la promoción. No tenemos indicaciones de cómo éste se nos va a aplicar. A esto añadimos otras circunstancias graves como son la parcialidad de la gran mayoría del equipo del CAF, los salarios congelados€", denunciaron. Encontrar personal para sustituciones se ha convertido "en una tarea imposible y en menos de 4 meses hemos perdido a 5 profesionales de referencia. Por eso estamos aquí, para pedir una vez más la aplicación del Convenio de Intervención Social a las trabajadoras del CAF en su totalidad y no de manera parcial. No queremos un convenio a medias. ¡Son ya 12 meses sin convenio!", censuraron.

En un comunicado, han recordado que hace once años el Ayuntamiento del Valle de Egüés puso en marcha el proyecto CAF como un recurso pionero de acompañamiento y apoyo a todas las personas y familias del Valle. "Durante este tiempo, ha sido un modelo de referencia en la intervención con personas y un ejemplo de buenas prácticas en diferentes foros, y sobre todo ha apoyado y acompañado a muchas personas, quienes valoran este recurso como importante, útil y muy necesario".

Las trabajadoras instan al equipo de gobierno de Navarra Suma, "quien no se ha dignado a escucharlas ni a recibirlas en todo este tiempo", a que active todos los mecanismos necesarios y "convoque, con carácter urgente, la mesa de negociación para la aplicación real del convenio a sus trabajadoras".

Cabe recordar que esa es una de las peticiones que desde EH Bildu realizaron en el pleno, mediante una moción que retiraron del Orden del Día. Lo hicieron después de una enmienda socialista que reducía sus tres puntos a uno: "Aplicar el convenio de intervención social de manera inmediata". Desde EH Bildu señalaron que esa enmienda "quita todo el sentido a por lo que están luchando las trabajadoras". Tras un receso, PSN y Geroa Bai presentaron una moción in voce para ahondar en la materia pero no consiguieron la mayoría absoluta necesaria para que fuera admitida por el procedimiento de urgencia.