Queda prohibido aburrirse en casa

Los vianeses se divierten con música, el montaje de un vídeo, deporte o un concurso de balcones

Los vianeses que se aburren estos días en casa o aquellos que no saben qué hacer no tienen excusa y es que desde que se declaró el estado de alarma han sido muchas las iniciativas que han puesto en marcha para que los días de los pequeños y mayores se hagan más amenos.



Desde las diferentes áreas del Ayuntamiento, informaban, se han puesto manos a la obra para adaptar los servicios que ya tenían y poder así dar respuesta a las necesidades vecinales. El reto está claro: que el hecho de estar en casa no sea una excusa para no seguir con las rutinas y actividades del día a día.

En este caso, explicaban, desde el centro joven todos los días, incluidos los fines de semana, mandan un boletín con actividades para los más pequeños. Un ejemplo de ello es 'En busca del tesoro', un juego en el que los padres deben guardar alguna chuchería o caramelo en una caja y esconderla. Después, y dependiendo de la edad de los txikis, tendrán que planificar las pistas, pruebas o tareas. Con ello, aseguraban, se desarrollan competencias y beneficios físicos, cognitivos y emocionales al tiempo que potencian la imaginación y desarrollan la atención.

Además, han puesto en marcha un concurso de balcones (tal y como hacen en Halloween o Navidad) con el que animan a todos a decorarlos con dibujos y carteles con frases motivadoras. Después, apuntaban, tienen que mandar una foto al correo ludoteca@viana.es con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y un número de teléfono. Todos los participantes entrarán en el sorteo de una entrada para Senda Viva para cuatro personas una vez que concluya la situación y, además, premiarán el mejor cartel de cada quintada.

Por otro lado, y desde el área de Cultura y Turismo también están promoviendo actividades para animar a los vecinos, eventos que han tenido muy buen resultado gracias a la implicación vecinal.

Por ejemplo, todos los días mandan un enlace con un cuento para que lo lean los vianeses y, además, han realizado un montaje de un vídeo con los mensajes, fotografías o grabaciones que han hecho para la ocasión con el lema #yomequedoencasa.

otras áreas El deporte también está a la orden del día en este momento y, con el objetivo de no perder los buenos y saludables hábitos, los profesores que impartían clases en la localidad se han encargado de mandar vídeos que se difunden entre la población para que puedan ejercitarse en sus casas; yoga, mantenimiento de la tercera edad y aerodance son algunas de las sesiones que han podido realizar los vianeses.

La música también está siendo una gran aliada para estos días y en Viana, de la mano de David Gómez, un pianista y compositor que siempre visita el municipio en San Pedro con el espectáculo 'Un piano y 200 velas', han creado una lista con música y vídeos para practicar.

Y por último, seguir con el aprendizaje de algún idioma tampoco es un problema ya que a través de la escuela de idiomas se ha creado una serie de actividades así como grupos de conversación.

De momento, afirmaban desde el Ayuntamiento, no han recibido ninguna otra demanda concreta por parte de los vecinos y creen que estas acciones se mantendrán en el calendario variando, sobre todo, los juegos y actividades de los txikis.

Todo esto lo canalizan a través de un grupo de WhatsApp en el que hay unos 800 vecinos en la actualidad.

gestos solidarios Tampoco han faltado los gestos de solidaridad y, de hecho, un grupo de vecinos se ha puesto manos a la obra, como en otros municipios, para confeccionar mascarillas que después entregarán a la residencia de ancianos.

Además, y una vez que el centro cuente con las unidades que precisa, la idea es repartirlas también entre aquellas personas que necesiten una.

Por otro lado, y a través de los servicios sociales, han habilitado un número de teléfono (680515361) para que las personas que tienen dificultades para salir a hacer la compra puedan solicitar que se la lleven a casa.

A pesar de que en un primer momento se pensó en formar un grupo de voluntarios para este menester, han decidido, por el momento, seguir a través de la entidad.

Esta medida se suma a la que ya había en la localidad y que consiste en que la residencia prepara la comida que después se reparte entre aquellos vecinos más vulnerables.

Además, con mucho esfuerzo y dedicación, sigue abierto y a pleno rendimiento el banco de alimentos. De hecho, los niños que utilizaban durante el curso el comedor (pequeños que tienen escasos recursos económicos y que cuentan con una subvención), no se han visto privados de este servicio.

La última de las acciones que han puesto en marcha es la limpieza; algo que también está siendo constante estos días y que se lleva a cabo de diversas maneras. Por un lado, explicaban, los trabajadores municipales están con sulfatadoras en las zonas de mayor contacto y por otro lado, Mancomunidad de Montejurra ha estado desinfectando en un par de ocasiones las zonas en las que hay contenedores y esperan que vuelvan a hacer aparición en los próximos días.

Además, y con la colaboración de agricultores de la localidad así como de la empresa Cereales Barco, que donó el producto, han fumigado de forma exhaustiva todo el casco urbano y el polígono industrial. La idea es seguir con el calendario de limpiezas hasta que la situación no mejore.