Los grupos presentan las propuestas para los 1,1 millones de remanente en Estella

ESTELLA-LIZARRA – El plazo para presentar las propuestas para los 1,1 millones de remanente de Estella-Lizarra finalizó el pasado viernes. Navarra Suma, PSN y el grupo de Gobierno formado por EH Bildu, Geroa Bai y los dos concejales no adscritos ya han puesto sobre la mesa sus ideas. Ahora, Koldo Leoz, alcalde y presidente de la Comisión de Cuentas, en la que se engloba Hacienda, trabaja por confeccionar una solución conjunta que sea aprobada el próximo lunes en la Comisión que se celebrará a las 9.00 horas.

La gestión del remanente de tesorería es uno de los aspectos decisorios de esta legislatura en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Pese a ascender este a un montante de 5,5 millones, sólo podrán gastarse un millón cien mil tras descontarse los más de dos millones de euros destinados a pagar a las promotoras por los terrenos de Oncineda. Por tanto, la cantidad restante queda disponible para la inversión en las futuras obras y proyectos, algunos ya previstos y sobre los que hay consenso, y otros más polémicos y por determinar.

NAVARRA SUMA El grupo municipal de Navarra Suma presentó la pasada semana un plan compuesto por diez propuestas. Así, apuestan por un montante de 250.000 euros en ayudas para la hostelería y el comercio, como sectores económicos estratégicos y que han sufrido especialmente durante los pasados meses. Además, proponen destinar 300.000 euros para obras de arreglo, remodelación y replanteo de aceras, calles y de mobiliario urbano en distintos barrios de Estella, así como mejoras en los ascensores del Barrio de Lizarra y de San Pedro. También, 50.000 euros para la adecuación del Colegio Público Remontival y 35.000 euros para zonas de esparcimiento canino. Estos se concretan en tres proyectos que la agrupación ya tenía estudiados y valorados en diferentes puntos de nuestra ciudad. De igual modo, se propone destinar 45.000 euros en visitas virtuales, con el objetivo de acercar el patrimonio de la ciudad a los visitantes. El grupo incluye también 80.000 euros para el arreglo de la pasarela del Santo Sepulcro y 100.000 euros para el arreglo de la Plaza San Juan. En concreto, una inversión para acometer una primera fase. Además, esperan destinar 180.000 euros a la peatonalización de la calle San Andrés, una obra que apunta al consenso de todos los grupos municipales. Por último, la propuesta contempla 40.000 euros para la mejora, adecuación y creación de parques infantiles en la ciudad y 20.000 euros destinados a la adaptación de accesos al Ayuntamiento para personas con movilidad reducida.

PSN El pasado lunes fue el grupo municipal del PSN quien presentó sus diecisiete propuestas. Por un lado, tres de eficiencia energética, 30.000 euros para la Renovación de la iluminación del Museo Gustavo de Maeztu, 20.000 para la renovación de la iluminación de la Casa de Cultura Fray Diego y 20.000 euros para la renovación de la iluminación de la Biblioteca. En cuanto a modernización de los servicios municipales, proponen invertir 30.000 euros en la creación y adecuación de un nuevo Archivo Municipal histórico, 80.000 euros en la adecuación tecnológica del ayuntamiento y 80.000 euros en un mupi digital publicitario. En la línea de Navarra Suma, 180.000 euros para la peatonalización de San Andrés y, también en urbanismo sostenible, 20.000 euros para medio ambiente, actuaciones en jardines, río Ega y Los Llanos. En lo que respecta al desarrollo turístico y "marca Estella-Lizarra", proponen destinar 10.000 euros al Plan Director de Arqueología para la Cruz de los Castillos y 100.000 euros para la señalización del parking subterráneo. Además de los 10.000 euros que buscan invertir en la app turística de Estella-Lizarra y los 60.000 euros destinados a la creación y difusión de una marca turística propia. Para el desarrollo económico y social, el PSN propone destinar 200.000 euros en ayudas en pagos de cuotas de autónomos y comerciantes locales y 100.000 euros en ayudas al alquiler de establecimientos dirigidos al sector turístico y comercio. Además, 50.000 euros se contemplan como subvención para la actualización tecnológica del comercio local. Finalmente, se planea destinar 30.000 euros a la ayuda en asistencia técnica en la implantación de nuevas tecnologías en comercio local y 40.000 euros a la creación de cuatro programas de emprendimiento. Todo esto suma un total de 1.060.000 euros. Los 70.000 restantes quedarían para refuerzo de partidas y/o creación de nuevas.

GOBIERNO Por su parte, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Geroa Bai y los dos concejales no adscritos, ha elaborado su propuesta de forma fragmentada por cada una de las áreas y, después, cada una de las partes han sido puestas en común. Así lo aseguró Pablo Ezkurra (Geroa Bai), presidente del área de Desarrollo Económico y Empresarial. Sin embargo, esta tercera propuesta no ha querido hacerse pública antes de la Comisión del lunes. Según aseguró Leoz, "aunque el resto de grupos lo han hecho, algo que me parece lícito y no crítico, nosotros preferimos esperar a llegar antes a un consenso y hacer pública la propuesta final". Esta solución consensuada, que tratará de ser aprobada el próximo lunes, combina las ideas de cada uno de los grupos en un intento de llegar a un punto de acuerdo. Durante este fin de semana, Leoz dialogará con los distintos representantes.