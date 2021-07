Una pieza que encaja a la perfección con Estella-Lizarra

LA LIBRERÍA INO DE ESTELLA HA SACADO UN NUEVO PRODUCTO ESPECIALIZADO CON EDICIÓN LIMITADA, ESTA VEZ SOBRE EL CASTILLO

el estellés Inocencio Illanes Larrasoain, o más conocido como Ino, es el propietario y comerciante de la Librería-Papelería INO situada en la Calle Zapatería de Estella. Hace 24 años inició su proyecto laboral personal, después de estar trabajando en la antigua tienda Zunzarren. Abrió la librería por primera vez en 1997; en 2013 se trasladó al sitio actual. En los últimos años ha producido diferentes productos personalizados de edición limitada sobre la ciudad del Ega.

Recientemente ha publicado el puzle llamado Castillo Mayor Estella-Lizarra en el que aparece el histórico castillo de la ciudad. El puzle es de 1.000 piezas y tiene unas dimensiones de 480x680mm, y está en venta por 29'95 euros. Ha sacado una edición limitada de 40 ejemplares.

Este proyecto lleva muchos nombres y un gran trabajo por detrás. La maqueta del castillo la hizo la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad y Antonio Ros Zuasti. Después, descubrió por las redes a Sergio Casi Larrión, fotógrafo y recreador, y éste le pasó en propiedad de CETE-LI para enviarle ideas. Para rematar, Raquel Ugartondo Armas hizo un estudio topográfico del lugar para hacerlo realista.

Ino Illanes ha explicado que la idea no surgió de él, sino de ver el trabajo de todas las personas mentadas con anterioridad: "La idea surgió cuando vi la maqueta. Me gustó mucho el trabajo que hicieron la Asociación de Belenistas y Antonio Ros. Después en las redes sociales descubrí a Sergio Casi, con sus recreaciones de la maqueta con la ciudad. Entonces me puse en contacto con él, y le pedí permiso. Le expliqué mi idea de hacer un puzle de una de sus recreaciones del Castillo Mayor. Por mediación de él me puso en contacto con el propietario. Me pasaron ocho imágenes, y de ellas escogí la que más conjunto global o parte de la ciudad de Estella se veía, con el castillo completo".

El comerciante recopiló todo el trabajo realizado previamente, y con permiso de sus autores, mandó una de las fotografías de Casi a una casa de puzles. Decidió hacer una pequeña tirada porque la idea requería una gran inversión. Actualmente están en venta hasta que se terminen todos los ejemplares.

Ino Illanes es un librero muy dedicado a la ciudad y a su público, y por la globalización, nos cuenta que "o haces cosas o te llevan por delante, por eso intento hacer cosas propias. Es un orgullo tener la oportunidad de crear cosas sobre mi ciudad".

En cuanto a la publicidad sobre sus labores y comercio, apunta que mayoritariamente utiliza redes sociales como Facebook e Instagram, pero también asegura que el boca a boca sigue su curso y atrae parte de la clientela. De esta manera es más sencillo que el mensaje llegue a todo tipo de personas y clientes. No obstante, el librero comenta que es una tienda más física por el tipo de artículos ofrecidos.

IMPACTO PANDÉMICO El impacto de la pandemia ha sido fuerte para el vendedor, ya que gran parte de su público son los peregrinos. Ino Illanes cuenta que tenía la esperanza de volver a tener público gracias al Año Xacobeo, pero que las dificultades turísticas no ayudan: "La previsión que tenía se ha caído. Varios establecimientos permanecen cerrados y son gastos que muchos no se pueden permitir. Además, viene gente de lugares colindantes, pero el miedo al contagio perdura".

Illanes comenta que cada vez entran más ciudadanos a la tienda. También apunta que la gente ha valorado las tiendas locales cuando en pandemia seguían abiertas. En este aspecto, confiesa, está muy agradecido a la ciudad y a los estelleses.

El librero ha hablado también sobre la impresión de las calles en pandemia: "Hemos visto durante una temporada muchas tiendas cerradas, y nos hemos dado cuenta de que no hay luz ni vida en las calles durante la noche. Son cosas que afectan personalmente a la ciudadanía porque generan mucho impacto".

otras 'ediciones limitadas' Además del puzle nombrado anteriormente, Librería INO sacó por el Día de la Mujer Trabajadora de este año un juego de naipes dando a conocer el impacto de 50 mujeres importantes de la Ciudad del Ega. Es un juego que trata de encontrar parejas a base de un manojo de fotos de las mujeres, y otro que contiene información sobre éstas.

Por otro lado, en 2019 publicó Martino junto con el diseñador Martín Archanco. Se trata de un trivial con preguntas de la ciudad. Recientemente ha sacado otra baraja de preguntas para este proyecto. También creó un estuche de madera que viene con un bolígrafo y el escudo de Estella tallado.