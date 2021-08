54 intervenciones policiales en la última semana de julio en Estella

ESTELLA-LIZARRA – Durante la semana entre el 26 de julio y el 1 de agosto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado 43 informes de comportamientos inadecuados y cuatro denuncias por extravío de documentación.

La mayoría de los informes se impusieron por comportamientos incívicos, que suponen el 53% de ellas. Muchos fueron avisos a fumadores por no mantener la distancia de seguridad. Otros por mal uso o la falta de mascarillas en espacios donde no se respetaba la normativa vigente, o para ciudadanos que consumían de pie, porque esta acción no está permitida.

Otros diez informes fueron por incumplimiento del toque de queda nocturno vigente desde el 22 de julio. El resto se trata de una etilometría positiva, venta de alcohol a menores, tenencias de drogas, dos accidentes de tráfico, dos por llevar al perro suelto y otras dos asistenciales.

Además de lo citado anteriormente, el jefe de Policía Municipal Patxi Martínez de Goñi ha informado sobre seis atestados, tres por delitos leves de lesiones y la otra mitad por atentado contra agentes de la autoridad. En éstos últimos se han cometido tres detenciones, todas ellas por arrojamiento de objetos a los agentes.

Así mismo, la primera se produjo la noche del viernes al sábado mientras desalojaban las calles debido al toque de queda. Las otras dos fueron conjuntas la noche del sábado al domingo por el mismo motivo que la anterior. Uno de los detenidos había sido denunciado previamente por lesiones. Finalmente se puso una puesta en conocimiento asistencial.

La mayoría de los altercados se produjeron el viernes -primer día de las no fiestas-, en el casco viejo de la ciudad, lugar donde se afincaron mayoritariamente jóvenes menores de 25 años tras las comidas. Son bares que carecen de terrazas por la estrechez de las calles, y donde en momentos puntuales se produjeron aglomeraciones de consumidores de pie y con pocas medidas.

Tras publicar estos datos, Martínez de Goñi afirmó que la mayoría de los informes del fin de semana las realizaron el viernes porque había más ciudadanos, en comparación con el día siguiente: "El sábado había menos gente, por lo que no tuvimos tantas intervenciones informativas en cuanto a comportamiento en terrazas; la mayoría de los consumidores tenían asientos, no como el viernes. Pero al desalojar las calles, la actitud que nos encontramos era más violenta que la noche anterior".

El policía también ha explicado que hubo varias celebraciones en parcelas privadas, pero que por legislación, la intervención en éstas es muy limitada. El domingo por la mañana sucedió un altercado entre personas que salían de una parcela de este tipo después del toque de queda y los cuerpos de seguridad.

Por otro lado, el alcalde de Estella, Koldo Leoz, se mostró satisfecho con el comportamiento durante esas jornadas, alegando que "el mensaje enviado va llegando, se ha notado que había mucha menos gente que el año pasado".

El alcalde informó que es una minoría la que ha incumplido las normas y ha producido incidentes, pero que el criterio policial ha sido el adecuado: "ha habido incidentes que nunca son bien recibidos, pero los ha cometido una minoría de personas. Considero que el dispositivo policial era bueno; la ciudad ha estado con presencia para mantener cierto control". Recalcó la necesidad de seguir actuando con responsabilidad y empatía, ya que los centros de salud se están saturando de nuevo.

EN DATOS

10

Informes sobre el incumplimiento del toque de queda durante la última semana, norma vigente desde el pasado 22 de julio.

3

Atestados por atentado contra agentes de la autoridad durante el fin de semana pasado. Tres detenidos por esa causa, uno de ellos con una denuncia previa por lesiones.

23

Informes por comportamientos incívicos durante la última semana del mes.