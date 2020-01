Maya, dispuesto a "consensuar" el sistema de elección del Chupinazo de San Fermín

PAMPLONA. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha mostrado abierto a "buscar fórmulas para mejorar" el sistema de elección de la persona o entidad que lance el chupinazo de San Fermín y ha criticado la "sobreactuación" de la oposición en este tema.

Preguntado sobre la declaración presentada por PSN, EH Bildu y Geroa Bai respecto a la fórmula de elección del chupinazo, Maya ha indicado que "entiendo que piden en la declaración que no tome yo ninguna decisión unilateral si no hay un consenso previo para buscar cuál es la fórmula; lo que pasa es que luego han ido derivando a decir que quieren que se mantenga la fórmula actual" y "eso no es lo que dice la declaración".

El alcalde ha considerado que hay una "sobreactuación" de la oposición ante "un comentario que hago en un momento determinado de que la fórmula actual, en mi opinión, tiene cuestiones mejorables". En este sentido, ha destacado que en la fórmula actual "si no hay un consenso al final decide el alcalde".

Maya ha manifestado que "puede haber otro tipo de fórmulas consensuadas a nivel político y quiero que se debatan". "Han querido interpretar que quiero hacer lo que yo quiera, y no es así", ha criticado el alcalde que se ha mostrado abierto a "buscar fórmulas para mejorar el sistema del chupinazo". "No voy a hacer nada en contra del consenso municipal", ha aclarado, para añadir que "si no es posible pues no pasa nada".

Enrique Maya ha afirmado que la fórmula actual "es un sistema en el que hay ganadores y perdedores" y ha puesto como ejemplo que, con el método vigente, "Osasuna no podría tirar el chupinazo este año porque no está permitido porque no ha sido elegido en 2019 y no puede ser elegido en 2020". Por ello, ha abogado por "flexibilizar" el procedimiento.

Al respecto, ha señalado que la entrega del Pañuelo de la Ciudad "tiene un fórmula que me parece bastante interesante" y ha destacado que Geroa Bai "decía que al que se le hubiese asignado el Pañuelo de la Ciudad tirase el chupinazo".

ABIERTO A "MODIFICACIONES POSTERIORES" EN LA ZONA AZUL DE ROCHAPEA

Preguntado sobre las críticas de algunos vecinos de la Rochapea tras la reunión informativa sobre la implantación de la zona de aparcamiento restringido en el barrio, Maya ha remarcado que "el compromiso expreso es que se iba a poner en funcionamiento, ver cómo funcionaba en función de esas demandas que estaban manifestando -los vecinos- y estar abierto a modificaciones posteriores".

Sobre esta cuestión, el alcalde ha explicado que "tuve una petición de un ciudadano, en concreto el día del Olentzero, y se estuvo en el barrio, se hizo una reunión rápida para poder acudir al barrio y atender".

En este sentido, ha afirmado que "muchas veces los ciudadanos no se sienten satisfechos porque no les dices que vas a hacer lo que ellos piden argumentadamente". Y ha destacado que "cambiar una pieza de la zona azul de la Rochapea tiene unos efectos que es obligación de los técnicos justificar por qué se toman esas decisiones".

CONFÍA EN QUE LA CHE APRUEBE LA RECONSTRUCCIÓN DE SANTA ENGRACIA

Enrique Maya ha confiado en que la Confederación Hidrográfica del Ebro apruebe el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Pamplona para la reconstrucción de la presa de Santa Engracia.

Preguntado sobre esta cuestión, el alcalde ha explicado que hay un anteproyecto para esta presa que consiste en "reconstruir el muro de la presa en hormigón y luego forrarlo de la misma piedra para que estéticamente sea igual; salvando el salto de peces y asuntos desde el punto de vista medioambiental que hoy se pueden resolver y que la presa original no había resuelto".

Un anteproyecto que se ha remitido a la CHE "que ha pedido una serie de aclaraciones" sobre si "sigue habiendo elementos desde el punto de vista patrimonial y funcional que aconsejen que siga la presa" y también "que se justifique que la presa no tiene efectos negativos en cuanto a las inundaciones". En opinión de Maya, "aquí hay una razón evidente que es la utilización para ocio y deporte del río que sin esa presa no podría ocurrir".

Preguntado sobre la limpieza del río Arga tras las recientes inundaciones, el alcalde ha manifestado que "estamos deseando poder actuar con mucha más profundidad en la limpieza del río, no solo cuando hay inundaciones sino siempre".

Una cuestión que es motivo de "debate", ha señalado Maya, que ha defendido que "el río que pasa por un medio urbano deja de ser el río original y por lo tanto tiene que tener un tratamiento diferente al de un río natural". "Hay que limpiar no solo después de una inundación sino que hay que eliminar elementos que pueden disturbiar ese carácter de un río que atraviesa un medio urbano", ha opinado.

"El problema es siempre el mismo: las competencias son de la CHE, nosotros no podemos actuar", ha explicado Maya que ha agregado que "nuestro objetivo es intervenir pero las cosas cuestan más de lo que deseamos".