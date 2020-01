Maya dice que Osasuna no podría tirar el cohete este año

pamplona - El alcalde Enrique Maya se mostró abierto a "buscar fórmulas para mejorar" y "flexibilizar" el sistema de elección de quien lance el chupinazo. El actual "es un sistema en el que hay ganadores y perdedores". Con el método vigente, "Osasuna no podría tirar el chupinazo este año porque no está permitido porque no ha sido elegido en 2019 y no puede ser elegido en 2020". Al respecto, señaló que la entrega del Pañuelo de la Ciudad "tiene un fórmula que me parece bastante interesante" y destacó que Geroa Bai "decía que al que se le hubiese asignado el Pañuelo de la Ciudad tirase el cohete".- D.N.