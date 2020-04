Navarra Suma desaloja a 5 familias de un edificio municipal en la calle Mayor

pamplona – La Policía Municipal desalojó ayer a cinco familias del bloque correspondiente al número 14 de la calle Mayor de Pamplona, con cinco de sus seis viviendas –todas excepto la de la primera planta– ocupadas al menos desde hacía un mes, según detallaron los afectados. El desahucio comenzó sobre las 12.00 horas y se prolongó hasta cerca de las cinco de la tarde, tiempo durante el que los inquilinos pudieron recoger sus pertenencias. "Aquí estamos, pensando dónde ir... viendo qué vamos a hacer. Más de uno dormirá en el cajero de la Laboral del Paseo Sarasate", explicaba a media tarde, en conversación telefónica desde la calle Mayor, Manuel García, de 51 años.

Ya se van los munipas del @Pamplona_ayto después de cometer la tropelía, desahuciar a una familia en plena crisis del #COVID19 esta claro que los reales decretos no están hechos para el alcalde Maya, el está por encima de la ley.#StopDesahucios pic.twitter.com/WA10MjYDsb — PAH-BERRIOZAR (@PAH_Berriozar) April 14, 2020

Su suegra era una de las personas que ocupaba el inmueble: "En el 4º había dos personas, tres en el 3º izquierda, dos en el 3º derecha, tres en el 2º izquierda y otros tres en el 2º derecha", decía Manuel, quien también iba a trasladarse al edificio. "Hace una semana o semana y pico vino la policía, nos pidió el DNI y nos dijo que podríamos quedarnos mientras durase el estado de alarma. Eso dijo la policía, que no vino con ningún papel", añadía Manuel. "Hoy tampoco han venido con ningún papel, pero como todos teníamos miedo de que nos detuvieran, nos hemos ido. Nos han echado. Y teníamos que haber aguantado...", se lamentaba. Reconocía además que "los policías también estaban perdidos, no tenían claro cómo hacer las cosas. Han dicho que si no nos íbamos nos iríamos detenidos, nos ha entrado miedo y nos hemos ido". Respecto a la versión de Navarra Suma, que en un comunicado del Ayuntamiento aseguró que la ocupación se produjo la noche del lunes, reiteró que "llevamos casi dos meses. Pero ya da igual, ya estamos en la calle".

"es un desahucio" El Real Decreto que aprobó el Ejecutivo central paraliza los desahucios hasta seis meses después de que finalice el Estado de Alarma. Begoña Alfaro, abogada de la PAH Navarra, argumentó ayer que "la información que tenemos es que esas personas llevaban en torno a un mes residiendo allí". Y recalcó que, independientemente de la fecha de ocupación, "sacar a una persona de una vivienda es un desahucio. El Ayuntamiento retuerce la realidad negándolo". Además de hacer "caso omiso" al Real Decreto, "los juzgados están cerrados. Por lo tanto todos los plazos administrativos y judiciales están parados. Este desahucio se ha producido sin la tramitación o de un expediente administrativo o de un expediente judicial. Y no se puede practicar un desahucio sin derecho de defensa de las personas".

"es vergonzoso" Por su parte, el portavoz de Podemos en el Parlamento foral, Mikel Buil, denunció en un comunicado el "desahucio en pleno estado de alarma. Es vergonzoso que la coalición Navarra Suma, quienes reiteradamente se autoerigen como máximos defensores de la legalidad, se hayan saltado el Real Decreto que prohibe los desahucios durante 6 meses en estos momentos de confinamiento". Buil manifestó "nuestra más absoluta repulsa a esta decisión que pone en riesgo la vida de las personas por encima de los intereses inmobiliarios". Tras la solicitud posterior de rectificación por parte del Ayuntamiento de Pamplona, Podemos Ahal Dugu reiteró "el hecho de que proceder a desalojar a una persona de su vivienda es un desahucio, aunque Navarra Suma quiera desdibujarlo utilizando otro concepto".