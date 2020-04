La suspensión, otra 'puya' para las ganaderías

pamplona – La Feria del Toro de Pamplona no se podrá celebrar a causa del COVID-19. Así, San Fermín será otro de los ciclos taurinos más importantes de la temporada que no abrirá su portón a festejos de lidia y muerte. Así, con las suspensiones de la feria de la capital navarra, la Feria de Abril de Sevilla (en principio, aplazada y ayer, suspendida) de la de San Isidro en Madrid ya son tres plazas del Grand Slam del toreo en las que no se darán seriales esta campaña. También es más que probable que se suspenda las Corridas Generales de la Aste Nagusia de Bilbao. La única feria importante de la que su realización pueda albergar esperanzas es la de El Pilar de Zaragoza, allá por el mes de octubre.

En diciembre pasado, la Meca anunció con su loable antelación los hierros de los utreros y toros del abono de San Fermín. A saber, Fuente Ymbro, que iba a sustituir a El Puerto de San Lorenzo, Miura, Cebada Gago, José Escolar, Victoriano del Río, Jandilla, Núñez del Cuvillo y La Palmosilla. Para la corrida de rejones se contaba un año más con toros de los hierros de El Capea y, por tercera vez, la Ganadería de Pincha lidiaría utreros en la novillada picada del 5 de julio.

Un grave problema en el sector ganadero al que se refería ayer tanto Miguel Criado, El Potra, veedor de la Meca, como el ganadero navarro José Antonio Baigorri de Luis. Criado recordaba que "muchos de los toros que se iban a lidiar en las plazas de primera categoría como es el caso de la de Pamplona eran cinqueños (cinco años), por lo que en 2021 ya no podrán lidiarse por no poder cumplir el reglamento, que no permite la lidia de toros de seis años". Y sobre la posibilidad de cambiar el reglamento, el veterinario apostilló "que estando las cosas como están en el campo sanitario y en la política, no se puede esperar que los legisladores se pongan de acuerdo en este tema; mire –finalizaba Criado–, sólo en la última semana en Andalucía se han sacrificado en el matadero 600 toros preparados y reseñados para ferias de comienzo de temporada y, así, puede ocurrir con más de 15.000 toros este año". Baigorri, propietario del hierro lodosano de Ganadería de Pincha, se mostraba muy preocupado ya que los novillos de tres años que había preparado con tanto empeño como gasto ya no podrán ser lidiados en Pamplona en 2021 porque ya habrán adquirido la edad de toro (cuatro años). Cabe recordar que Baigorri además de repetir en Pamplona, ya ha visto suspender una novillada en Francia y están más que en entredicho las novilladas destinadas, entre otras plazas a Tudela, Lodosa y Peralta.