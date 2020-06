Civivox devolverá el importe de los espectáculos suspendidos por COVID-19

La Red Civivox devolverá el importe de las entradas de los espectáculos suspendidos durante la crisis sanitaria de la COVID-19 tras reintegrar el correspondiente a los pagos que se realizaron con tarjeta.

Las entradas adquiridas con tarjeta tanto de forma online como presencial han sido reembolsadas, pero el resto, las pagadas en metálico, al no ser personalizadas no permiten contactar con quienes las adquirieron y para recuperar el dinero es necesario acudir presencialmente al centro en el que se compraron antes del 15 de julio con las entradas no utilizadas.

La devolución corresponde a 11 espectáculos previstos entre el 13 de marzo y el 25 de abril en los Civivox. El precio de las entradas oscila entre 1 y 3 euros.

El horario de atención presencial en los Civivox para la devolución de las entradas es de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22 horas durante el mes de junio, y de lunes a viernes de 9 a 14 horas durante el mes de julio.