La oposición pide al Ayuntamiento que aclare las normas para evitar las aglomeraciones el 6 de julio

pamplona – Los grupos de la oposición han reclamado al Ayuntamiento que establezca unos criterios claros sobre lo que se podrá y lo que no podrá hacer en las espacios públicos de Pamplona el 6 de julio, ante los interrogantes que mantienen los pamploneses al respecto y la preocupación generalizada de que se puedan producir aglomeraciones pese a la suspensión de los Sanfermines.

No hubo una respuesta concreta por parte del equipo de Gobierno, a expensas de que se celebre la próxima reunión de la Mesa de los Sanfermines, donde los colectivos y asociaciones ahí representados podrán plantear dudas y propuestas ante el panorama que se encontrará la ciudad durante esos días.

El asunto fue tratado ayer en la Comisión de Asuntos Ciudadanos tras una iniciativa presentada por Geroa Bai preguntando por la fecha de la convocatoria de la Mesa de los Sanfermines. Se da la circunstancia – y no es la primera vez que sucede algo similar– que el Ayuntamiento anunció la víspera de la Comisión que la citada reunión se celebrará el 1 de julio, pero en vez de conseguir que el concejal Patxi Leuza retirara la iniciativa, decidió mantener el debate con el objetivo de que el Ayuntamiento aclare las normas que estarán vigentes en Pamplona con las fiestas suspendidas y los bares llenos de reservas para almuerzos y comidas el 6 de julio.

debate en comisión El represente de la formación progresistas recordó que el alcalde Enrique Maya se comprometió el 27 de mayo a celebrar una nueva reunión de la Mesa de los Sanfermines y mostró su desconcierto ante algunas de las decisiones adoptadas últimamente por el Ayuntamiento. "No tiene mucho sentido que no permitan a tres gaiteros salir a las calles a tocar unas dianas en determinados días y que en cambio se celebre una manifestación multitudinaria por las calles de Pamplona, con presencia de concejales de este Ayuntamiento", en referencia a la concentración que el sábado pasado reunió en Pamplona a varios centenares de personas defensoras del sector taurino.

Leuza pidió al equipo de Gobierno que "dé unas normas claras, que la gente las entienda" para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y consideró que recurrir a las sanciones y multas –como por ejemplo sucedió con el macrobotellón de Mendillorri celebrado hace un par de semanas– no es la mejor forma de hacerlo. "Son recetas del pasado, ahora no serían entendibles".

Por parte del equipo de Gobierno intervino la concejala delegada de Cultura e Igualdad María García-Barberena, que reiteró el compromiso del alcalde para convocar la Mesa de los Sanfermines una vez terminaran las restricciones derivadas del Estado de Alarma.

Explicó que pese a que Pamplona ya se encuentra en la fase de la nueva normalidad, "el equipo de Gobierno no ha cambiado de postura" y dijo que observan con preocupación que se está produciendo una relajación entre los ciudadanos en las medidas preventivas.

García-Barberena no dio más pistas sobre la información que aportarán en la Mesa de los Sanfermines, pero volvió a apelar a la responsabilidad de los pamploneses para evitar aglomeraciones. "No debe haberlas y mucho menos si hay alcohol por medio".

La portavoz del grupo socialista Maite Esporrín también hizo una alusión a la manifestación taurina por las calles de Pamplona del fin de semana y aseguró que "me llama la atención que se pueda acudir a una concentración, en la que por cierto no todos llevaban la mascarilla y en cambio no se puedan realizar otras actividades". La concejal del PSN se refirió a los rebrotes habidos en Navarra en los últimos días e insistió en la necesidad de que se mantengan todas las medidas y precauciones que eviten una nueva propagación de la pandemia.

Maider Beloki (EH Bildu) centró su intervención en el alcalde Maya y en la falta de liderazgo en el Ayuntamiento a la hora de gestionar este asunto. La concejal abertzale acusó a Navarra Suma de no querer buscar consensos y lamentó que no haya criterios uniformes. "Han creado un alboroto y muchas dudas entre los ciudadanos".

Reunión inminente entre el Gobierno foral y el Ayuntamiento. Representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento van a mantener una reunión para analizar, entre otras cosas, situación que pueda producirse en Pamplona el 6 de julio dada la preocupación existente en los organismos públicos pese a los continuos llamamientos que se están realizando para evitar situaciones de riesgo.

Almuerzo en la Txantrea. El concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu mostró en la Comisión la comunicación recibida por el 010 de un particular para poder organizar un almuerzo popular en la Txantrea.

"Tienen que dar unas normas claras para que los ciudadanos no tengan dudas" Patxi Leuza Geroa Bai