Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia: los sanitarios aplauden el gesto de la ciudad

pamplona – Esta tarde a las 19.00 horas se realizará la entrega del quinto Pañuelo de Pamplona – Iruñeko Zapia que este año el Ayuntamiento de Pamplona ha concedido a los profesionales sanitarios navarros. En representación del colectivo, la enfermera Belén Izcue Irigoyen y el médico Vicente Estremera Urabayen recogerán el galardón.

Ambos han sido elegidos por el Colegio Oficial de Médicos y por el Colegio Oficial de Enfermería dada su especial contribución y su labor durante la pandemia de la covid-19, aunque los sanitarios confiesan que no han hecho "nada que cualquier profesional no hubiera hecho".

En el caso de Belén, ella considera que fue seleccionada porque desde el Colegio de Enfermería querían un perfil de enfermera que hubiera estado en los dos lados. "En el lado de la asistencia y en el lado del paciente, porque yo fui una de las contagiadas. Uno de los motivos es ese, para poder plasmar las dos vivencias", explica la enfermera.

Por otro lado, Vicente piensa que una de las razones por las que pudo ser seleccionado fue que se presentó como voluntario. "Yo estaba jubilado y me apunté a una lista de voluntarios que pidieron desde el Colegio de Médicos. Después me llamaron desde el Servicio Navarro de Salud para ver si quería trabajar y empecé en el Centro de Salud del II Ensanche. En esa época había muchísimos compañeros que estaban infectados por covid. En mi centro había cinco médicos contagiados en una plantilla de 12 y, claro, no había sustitutos en ese momento. No pararon de agradecernos todos los días la labor que estábamos haciendo", subraya el médico.

Vicente no fue el único sanitario en apuntarse como voluntario. "Cuando comenzó el Estado de Alarma, entre médicos jubilados, médicos que pasaban consultas privadas y médicos que habían aprobado el examen Médico Interno Residente (MIR), pero no se habían podido incorporar todavía, se presentaron hasta 228 personas para ayudar. Eso demuestra un poco lo que es nuestra profesión. La solidaridad por el compañero y la vocación están muy presentes", agrega.

Para ambos sanitarios esta será la primera vez en la que reciban un reconocimiento. "Nos hace muchísima ilusión y es un honor poder recogerlo en nombre de todos", destaca Belén. Es un orgullo que te elijan, pese a que no sepas muy bien por qué y aunque te parezca que no tienes méritos suficientes. Pienso que ningún profesional tenemos dichas características para representar a semejante colectivo, pero bienvenido sea", añade Vicente.

A pesar de que fueron días difíciles, "porque no sabías a lo que te estabas enfrentando", los sanitarios explican que "ahora hay más conocimiento, hay más medicamentos que sabemos que funcionan, porque, por ejemplo, antes no sabíamos que la hidroxicloropina no funcionaba y, en la primera fase de la pandemia, se estaba utilizando". Asimismo, esperan que con la ayuda de las nuevas tecnologías, en concreto, con la aplicación Radar COVID, "se pueda hacer un seguimiento mejor y mayor de los contactos que salen positivos. Esta app es un elemento que puede ayudar mucho", detallan.

Además, creen que el Pañuelo de Pamplona – Iruñeko Zapiaotorgarámás reconocimiento no solo a los sanitarios sino también a todos los sectores que han tenido una participación directa con la covid. "El paciente estaba solo, no tenía a nadie al lado y en ese momento los celadores, el personal de limpieza y muchas más personas fueron su familia, su confidente, su apoyo, su compañía para todo y han sido un papel que, a partir de ahora, se va a remarcar mucho más", señala Belén.

La enfermera transmite que siempre han querido hacer ver que detrás de un hospital hay muchos más colectivos y áreas que toman parte, ya que el mundo sanitario es muy amplio y todos son necesarios.

"En un hospital no solo trabajan médicos y enfermeras; para que todo salga bien; hay muchísima gente detrás. Tiene que estar todo perfectamente engranado para que todo funcione correctamente, por lo tanto, el mérito es compartido", puntualiza Vicente.

Aunque no están seguros de que la pandemia tenga fin, "seguimos en una fase en la que todavía falta mucho por conocer, porque aún no sabemos, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad del que pasa el virus. El único consejo que podemos dar es el que estamos aburridos de oír: usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social. Como no se ve ni se siente, es difícil acordarse de que está ahí y es importante no olvidarlo", destaca Belén.

