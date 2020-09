Proceso de participación para la planta de Imarcoain

pamplona – La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha abierto un proceso de participación ciudadana que girará en torno al PrSIS del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona, "de manera que sirva de mejora del proyecto, a la vez que de información del mismo a los agentes interesados". El proceso se compone de cuatro reuniones presenciales (para Noáin-Elorz y concejos, ayuntamientos en el ámbito de residuos, vecinos del polígono y el vecinos y colectivos en general); además de las aportaciones que se envíen hasta el próximo 1 de octubre al espacio web de la Mancomunidad (www.mcp.es), mediante un formulario habilitado a tal efecto en el que se pueden adjuntar igualmente documentos. Posteriormente se realizará un retorno de la participación justificando el tratamiento y alcance de las aportaciones realizadas.

espacio de entendimiento Tal y como detalla la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, además de un instrumento de exigencia legal "el hecho de contar con la visión de la ciudadanía pretende, en base a una participación que, a través de una planificación y el establecimiento de unas reglas del juego claras, consiga establecer espacios de entendimiento y participación". El proceso de participación sobre la planta proyectada en Imarcoain para el tratamiento integral de los residuos urbanos no es vinculante. "Pero con el mismo se pretende obtener aportaciones que permitan mejorar el proyecto. Es por ello que los límites de la misma, en cuanto a las reglas y normas para un proceso óptimo, solo se ciñen a que hagan referencia al contenido del PRSIS y no otros contenidos que no sean sensibles de participación", añade la MCP.