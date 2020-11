Patatas asadas y rellenas para llevar a un precio popular en La Tortereta de Pamplona

Con beicon, jamón de york, queso rallado, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, guacamole€ Casi todo queda bien como relleno de una patata asada. Si se os ha hecho la boca agua, se puede disfrutar de este manjar en la patatería La Tortereta, situada en la plaza San Francisco en la esquina donde estuvo hasta hace poco más de dos meses la antigua mercería Carmen.

"Cuando vimos que el local estaba en alquiler no nos lo pensamos dos veces. Era una oportunidad que debíamos aprovechar porque casi nunca había estado libre", relata Janet Borja Nieto, encargada de La Tortereta. Janet quería emprender con un negocio que fuera diferente, particular y poco frecuente en Pamplona: "Nuestro propósito era abrir algo pequeño y humilde, pero que a su vez no estuviera en la ciudad. Y ahí es cuando vimos el gran atractivo de montar una patatería", recuerda.

La Tortereta vendió sus primeras patatas rellenas hace dos meses, el 26 de septiembre. "Tenía muchos nervios e intriga de cómo nos iba a ir, pero también con mucha ilusión", señala. Durante este tiempo, el negocio familiar se ha ido poco a poco afianzando y ya han fidelizado clientela. "Está yendo muy bien. Viene gente de todas las edades, tenemos clientes que repiten e incluso algunos nos llaman para felicitarnos de lo ricas que están las patatas", comenta agradecida. Por fortuna, las últimas restricciones impuestas por el Gobierno de Navarra no han mermado su número de pedidos: "Muchos días nos estamos quedando sin patatas. En estas semanas tan raras la gente viene, pide y se va. Otros llaman y les enviamos el pedido. El servicio a domicilio está disponible de jueves a domingo de 19.00 a 21.30 horas, aunque en el local de San Francisco están abiertos de 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.00 horas.

la patata estrella Por menos de cinco euros, se puede comer una patata asada de medio kilo. El cliente la rellena al gusto con una gran variedad de ingredientes, aunque el producto estrella es la patata Tortereta: jamón de york, atún, queso rallado, maíz, aceitunas, lechuga, remolacha y zanahoria. Existen otros tres tipos: La Maja, Waka-Waka y Favorita. Todas bañadas en distintas salsas (mayonesa, tomate, alioli, rosa, guacamole€).

Hay decenas de tipos de patatas. Cada una de ellas se adecua mejor a una técnica culinaria concreta. De ahí la importancia de escoger la materia prima correcta. " Solo utilizamos la variedad Monalisa que es la mejor para asar. La traemos directamente desde Álava", explica.

Janet tiene "mucha ilusión" en su negocio y apunta alto: "En unos años esperamos tener más establecimientos y que la patatería La Tortereta sea un punto de referencia para las familias que van a dar un paseo por el Casco Viejo", desea. Mientras todo llega, Janet sabe que "hay que tirar hacia delante con la ayuda de la gente que me rodea", subraya.